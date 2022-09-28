Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:22, 28 сен 2022

Не нужно торопиться, особенно в важных делах. Первая половина дня будет довольно сложной. Появляются новые задачи, не всегда удается правильно расставить приоритеты, понять, за что нужно браться в первую очередь. Люди, объединенные общими целями, могут спорить друг с другом. Достичь компромисса удается не всегда.







Вторая половина дня открывает новые возможности. К тому же в это время становится более благоприятным эмоциональный фон, проблемы уже не кажутся неразрешимыми, заметно улучшается настроение.



Овен

Благоприятный день для контактов с женщинами: общение с ними приносит радость, поднимает настроение, а порой и вдохновляет. Вы получаете помощь, советы, необходимые подсказки – и все, что может вам понадобиться. Не исключено, что напомнит о себе человек, некогда сыгравший важную роль в вашей жизни.



Телец

В начале дня рекомендуется проявить осторожность в первую очередь в делах, в которые вовлечены важные для вас люди. Есть риск допустить ошибку, которая повредит вашей репутации и долго не будет забыта.



Близнецы

Трудно найти общий язык с руководством и коллегами, на работе могут возникнуть серьезные проблемы. И на деловых переговорах, и во время неформальных бесед с сотрудниками вам не удается удержаться в рамках конструктивного диалога, поэтому отношения могут быть испорчены не на шутку.



Рак

Постарайтесь как можно скорее довести до конца все начатые дела. Если вы не сделаете этого сегодня, они, скорее всего, так и останутся незавершенными. Со старшими родственниками будьте терпеливы, почаще напоминайте себе о том, что, вмешиваясь в вашу жизнь, они руководствуются исключительно благими намерениями.



Лев

В этот день вы сможете добиться серьезных успехов просто благодаря своему обаянию и умению ладить с людьми. Вы способны любого убедить в своей правоте, привлечь на свою сторону – это наверняка пригодится Львам, планирующим на этот день деловые переговоры или публичные выступления.





Дева

Благоприятный день, практически лишенный событий, которые могли бы огорчить вас, выбить из колеи. Может потребоваться незначительное изменение планов, но вы не расстроитесь, поскольку быстро поймете, как извлечь из сложившейся ситуации пользу. Хорошо проходят деловые переговоры, да и личные встречи не разочаровывают. Это отличный день для романтического свидания, признания в своих чувствах. Многие Девы начинают всерьез задумываться о вступлении в брак.



Весы

День может быть связан с серьезными проблемами и неприятностями. Будьте разборчивы в контактах – ваша доверчивость может сыграть с вами дурную шутку. Не исключены разногласия с руководством, отношения с деловыми партнерами могут зайти в тупик. К счастью, вы не отчаиваетесь – и правильно делаете, удача скоро повернется к вам лицом.



Скорпион

Удачный плодотворный день. Вы работаете без устали и празднуете одну победу за другой. Этот день подходит для начала любых новых проектов, как совместных, так и самостоятельных: работа над ними не будет ни сложной, ни скучной, ни утомительной. Неплохо складывается день для учащихся. Повезет Скорпионам, которые сдают экзамены.



Стрелец

Вы неправильно оцениваете сложившуюся ситуацию, из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы. Многие представители знака склонны откладывать в долгий ящик любые дела и предаваться развлечениям, забыв о профессиональных обязательствах и обещаниях, данных близким людям.



Козерог

Этот день складывается для вас неудачно, многое не ладится. То и дело возникают споры, разногласия, конфликтные ситуации – и исключительно по вашей вине, хотя вы и предпочли бы избежать всего вышеперечисленного. Особой осторожности требует общение со старшими родственниками, котором вы так и норовите сказать и то, что думаете, и то, чего не думаете.



Водолей

Неудачный день. Открываются интересные возможности, но вы не используете их, а тратите время на пустые разговоры и бесполезные занятия. Победить свою лень будет трудно даже самым деятельным Водолеям. Очень велика вероятность острых конфликтных ситуаций, причем возникают разногласия даже с теми людьми, с которыми вы раньше прекрасно ладили.









Рыбы

Все получится именно так, как вы хотели, или даже несколько лучше. Возможно получение неожиданных деловых предложений, не исключены и незапланированные денежные поступления. Благоприятный день для выхода на новую работу или начала собственного бизнеса. Высок творческий потенциал, на недостаток хороших идей жаловаться не приходится.

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