Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:34, 29 сен 2022

День, когда практически все преисполняются пылким нетерпением и делают всё возможное, чтобы немедленно получить желаемое. Увы, предпринимаемые шаги часто необдуманны, а деятельность – хаотична, так что назвать этот день плодотворным ни в коем случае нельзя. Высока вероятность конфликтов между коллегами и деловыми партнерами; особенно трудно оказывается найти общий язык, когда дело касается финансов.







Несколько проще оказывается ладить с близкими людьми, потому что и их ошибки и промахи не раздражают, а лишь вызывают сочувствие. К тем, кто дорог и любим, сегодня нетрудно проявлять снисходительность.



Овен

Не бойтесь сложных задач – сегодня вам будет нетрудно с ними справиться. Даже если недоброжелатели и конкуренты проявят редкую изворотливость, вы все равно сможете одержать над ними верх. День отлично подходит для того, чтобы заручиться поддержкой какой-нибудь влиятельной особы. Просто ведите себя естественно, и вы произведете самое лучшее впечатление на окружающих.



Телец

Не ожидайте, что будете иметь безграничную возможность распоряжаться личной свободой. Придется постоянно решать чьи-то проблемы, устранять назревающие конфликты, затруднения на работе или учебе. Однако тем, кто ищет свое призвание, может улыбнуться удача. Возможно, что партнер по бизнесу или взрослый ребенок будут искать независимости и противоречить вам во всем.



Близнецы

День проходит довольно спокойно, едва ли что-то нарушит ранее составленные планы Близнецов. Встречи, назначенные на этот день, проходят хорошо, вы получаете и приятные эмоции, и нужные вам практические результаты. Можно решать сложные задачи: сегодня вам по силам учесть целый ряд разнообразных факторов, продумать тактику и стратегию.



Рак

Все хорошо, кроме вашего настроения. Оптимизм где-то заблудился, сегодня вашими спутниками становятся уныние, беспокойство, мрачные мысли. Вам совсем не нравится такое состояние, но избавиться от него не удастся, пока вы не выясните, в чем же его истинные причины.



Лев

Интересный и многообещающий день. Вы настойчиво отстаиваете свои интересы и не сдаетесь, даже если что-то идет не совсем так, как хотелось бы. Приветствуется проявление инициативы, однако при этом нужно постараться не давить на окружающих, дать им возможность самостоятельно принять решения.





Дева

Благоприятный день для решения семейных проблем, помощи родителям и другим старшим родственникам. День подходит для приема гостей, визиты которых могут быть незапланированными, но все же подарят вам исключительно приятные эмоции. Можно покупать предметы интерьера, мебель, бытовую технику.



Весы

В этот день будет трудно удержаться от поступков, совершать которые не стоит (даже если вы это прекрасно знаете). Можно сколько угодно призывать себя к осмотрительности, осторожности и благоразумию – все равно в решающий момент эмоции могут взять верх над здравым смыслом.



Скорпион

В ваши дела вмешиваются все, кому не лень; советы дают и те, кого вы просите о них, и те, с кем вы предпочли бы вовсе не разговаривать. Сохранять спокойствие будет трудно в течение всего дня, но настоящим испытанием станет его середина: вероятность эмоционального «взрыва» в это время особенно высока.



Стрелец

Этот день подходит для общения с родственниками, друзьями, любимым человеком: с теми, кого любите, вы легко находите общий язык. Отличный день для того, чтобы сделать подарки членам семьи – с выбором вы не ошибетесь.



Козерог

Коллеги и деловые партнеры, которых вы недавно считали своими союзниками и единомышленниками, начинают вести себя так странно, что впору подумать, что их подменили. Количество конфликтов и разногласий на единицу времени превосходит все мыслимые нормы. Но самое удивительное заключается в том, что вы все равно не поддаетесь на провокации и ведете себя единственно верным образом.



Водолей

Вы можете полагаться на интуицию абсолютно во всем — сегодня она вас не подводит. Не бойтесь решать в одиночку вопросы, которые касаются не только вас: ошибок вы не допустите, путь решения проблем выберете оптимальный. Перед представителями знака, озабоченными вопросами карьеры, открываются заманчивые перспективы, а остальные Водолеи не упускают возможности заняться чем-то интересным.









Рыбы

День очень хорош. Целеустремленность, аккуратность и способность учитывать все вплоть до мелочей не только дают вам колоссальное преимущество над конкурентами, но и позволяют успешно реализовывать планы, ранее пугавшие вас своими масштабами. Не бойтесь привлечь к себе внимание сильных мира сего – они будут к вам в высшей степени благосклонны.

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