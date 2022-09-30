Любовный гороскоп на сегодня, 1 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:28, 30 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 1 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

В этот день Вам будет трудно адекватно оценивать Вашего любимого человека и его поступки. Вы будете бесконечно субъективны, и Ваша любовь послужит Вам лучшими розовыми очками изо всех, какие только могут быть. Может быть, они не так плохи, как могли бы показаться?







Телец

В этот день звезды не рекомендуют выходить из дома или хотя бы отходить от него далеко. Если уж такое случится, постарайтесь не нарушать привычного маршрута, не разведывать новых земель. Подобные исследования могут неблагоприятно отразиться на Вашей личной жизни.



Близнецы

Не стесняйтесь того, что Вам сегодня в любовных делах все будет даваться очень легко: Вы этого заслужили. Но и не расслабляйтесь: награда за Ваше безупречное поведение в прошлом не может длиться вечно, поэтому готовьтесь к тому, что судьба вот-вот снова начнет посылать Вам новые испытания.



Рак

Сегодня у Вас, к сожалению, довольно велики шансы потерять близкого Вам человека. Особенно, если Вы не будете в достаточной мере тактичны, внимательны и предупредительны. Может быть, стоит в этот день несколько перестраховаться и стать даже немного навязчивым?



Лев

Сегодня Вам не стоит ни на что отвлекаться во время общения с Вашим любимым человеком. Он расценит это как неуважение к нему и полное нежелание с ним общаться, что может повлечь за собой обиды, ссоры и другие конфликты, которые Вам не будут приятны, а вашим отношениям – полезны.





Дева

Вам сегодня для счастья не нужен вообще никто! Посторонние люди, даже самые близкие, родные и любимые, будут только мешать и выводить Вас из блаженного чувства равновесия. Поэтому оптимальным выходом было бы повесить табличку «Осторожно, злой я» на дверь Вашей комнаты или квартиры. Пусть все Вас боятся.



Весы

Ищите в глазах ближних сочувствие, а не восхищение. Когда найдете, будете знать, к кому следует обратиться за помощью в случае необходимости. Заодно выяснится, кому бессмысленно пускать пыль в глаза.



Скорпион

Расслабьтесь и пустите все на самотек. Даже если у Вас с Вашим любимым человеком на данный момент возникают какие-то проблемы, сегодня Вы их решить все равно не сможете: не хватит ни душевных, ни физических сил. Единственное, что Вы можете сделать — это убедить себя в верности жизненного правила: «Упремся — разберемся».



Стрелец

Даже если вы вместе уже много-много лет, это вовсе не значит, что Вашу половинку не надо очаровывать снова и снова. Если Вы позабыли эту истину, срочно вспоминайте и начинайте воплощать в жизнь прямо сегодня! Нет, вашему тандему пока ничего не угрожает, но Вы же не хотите, чтобы угрожать начало?



Козерог

День будет самый обыкновенный. Один из тысячи одинаковых дней. Поэтому заранее приготовьтесь к тому, что ничего интересного на сегодня не намечается: меньше разочарований будет к вечеру и меньше раздражения выплеснется на Вашу половинку. Она же не виновата в том, что Вам скучно.



Водолей

Сегодня настроение Вашего любимого человека будет целиком и полностью зависеть от того, как он себя будет чувствовать. А значит, погода в вашем доме или тандеме окажется в прямой зависимости от того, болит ли у него голова, живот или другая часть тела. Пожелаем ему здоровья!









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек будет беспрестанно удивляться Вашему поведению: его нелогичности, непредсказуемости и необъяснимости. Однако не стоит слишком заботиться о том, что о Вас подумают. В конце концов, пусть любит Вас таким, какой Вы есть. Хотя бы в этот день.

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