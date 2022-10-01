Гороскоп на сегодня, 2 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:59, 01 окт 2022

В этот день многие склонны фантазировать, творить, искать нестандартные решения. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, можно подойти к делам по-новому и справиться с тем, что раньше не получалось. С другой – не всегда удается оценить реальное положение дел, и есть риск стать жертвой собственных иллюзий. Нужно быть особенно внимательными тем, кто занимается коммерческой деятельностью, рискует своими или чужими деньгами.







Нестабилен эмоциональный фон. Часто люди, обычно совершенно спокойные и уравновешенные, злятся из-за пустяков, и жертвами их гнева становятся самые близкие. Держите себя в руках, старайтесь не обижать тех, кто вам дорог.



Овен

Хотя в целом картина этого дня не слишком благоприятна, удачные моменты не исключены. Так, утром вы отлично справитесь с решением профессиональных задач, найдете ответы на вопросы, важные для вас и вашего руководства. Осложняются отношения с коллегами; многое из того, что вы говорите, понимается неправильно. Повторное обсуждение поможет многое прояснить.



Телец

Не принимайте поспешных решений: то, что поначалу кажется простым, на деле очень сложно, а риск переоценить свои возможности велик. Нежелательно брать на себя какие-то финансовые обязательства, не стоит делать покупки в кредит.



Близнецы

День благоприятен для начала сотрудничества, возможны знакомства с интересными людьми. Вы смело и решительно беретесь за то, что оказалось не по силам другим, и добиваетесь почти блестящих результатов. Если вы будете к тому же аккуратны и внимательны к деталям, то результаты станут блестящими абсолютно.



Рак

Подходящий день для того, чтобы взяться за какое-то совершенно новое дело. Именно оно позволит вам проявить таланты, о которых раньше никто не догадывался, блеснуть широким кругозором, завязать новые знакомства, а, возможно, и завоевать чье-то сердце. Можно делать покупки; вас привлекают вещи необычные и оригинальные, об их приобретении вы не пожалеете.



Лев

Активно участвуйте в деловых переговорах: это позволит не только завоевать уважение и доверие партнеров и коллег, но и добиться чрезвычайно благоприятных условий сотрудничества. День подходит для контактов с иностранцами и поездок за рубеж.





Дева

Благоприятный день, интересный и плодотворный. Вы отлично справляетесь с любыми делами, даже самыми сложными, находите достойное применение знаниям и навыкам, да и свое обаяние используете именно тогда, когда это необходимо. Можно рассчитывать на бескорыстную помощь друзей и союзников, не исключено получение поддержки и от тех, кто раньше был на стороне ваших недоброжелателей.



Весы

Вы стараетесь сделать мир лучше, позаботиться о тех, кто в этом нуждается, добиться всеобщего счастья. Все это – прекрасные, но труднореализуемые желания. После нескольких неудачных попыток приходит разочарование, почти отчаяние. И вот тут нужно взять себя в руки и не сдаться. Справитесь с этим – дальше все будет лучше.



Скорпион

Удачный день, подходящий для самых разнообразных начинаний. Вы легко находите единомышленников и союзников, даже самые смелые ваши идеи получают поддержку. Очень высок творческий потенциал, вы находите нестандартные решения многих старых проблем. Есть шанс заключить выгодные сделки, возможны значительные денежные поступления.



Стрелец

Вы стремитесь немедленно достичь всех ранее поставленных целей, занять настолько высокое положение, насколько это возможно. Целеустремленность ваша похвальна, но не всем она по вкусу: недоброжелатели постараются обесценить ваши достижения, нанести удар по вашей репутации. Однако вы достаточно осторожны и поэтому совершаете минимум ошибок – уже неплохо.



Козерог

День катастрофически трудный. Вам не везет буквально во всем, за что вы беретесь. К тому же люди, на поддержку которых вы привыкли полагаться, заняты собственными делами, так что вам придется справляться со своими трудностями самостоятельно. Правда, вам может неожиданно протянуть руку помощи человек, от которого вы ничего хорошего не ждали; ну и не ждите – услуга окажется медвежьей.



Водолей

Вам стоит проявить предусмотрительность. По возможности серьезно относитесь ко всему, чем занимаетесь, даже если вам кажется, что это полный пустяк. Неплохой день для покупок; вы можете обзавестись экстравагантными нарядами, уникальными ювелирными украшениями. Возможно начало работы над каким-то новым творческим проектом.









Рыбы

Воспользуйтесь этим спокойным днем, чтобы довести до конца ранее начатые дела. Спешка недопустима: именно она может стать причиной ошибок, исправление которых отнимет массу времени. Можно принимать помощь как старых друзей, так и новых партнеров – союзники вас не подведут.

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