Любовный гороскоп на сегодня, 2 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:04, 01 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 2 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы будете довольно долго ждать какого-то определенного действия от Вашего любимого человека, однако, к сожалению, не дождетесь, ибо он даже не подумает о том, насколько Вам это важно. Если Вы, конечно, не намекнете ему на свои ожидания, желания и мечтания.







Телец

Сегодня в вашем тандеме лидером будете не Вы, как бы Вам ни хотелось, чтобы было наоборот. Даже если Вы точно знаете, что и как надо делать в той или иной ситуации, решение целиком и полностью ляжет на плечи Вашего любимого человека. Почему так случится — не знают даже звезды. Придется смириться.



Близнецы

В этот день Вашему любимому человеку будет непросто понять и принять тот факт, что помимо него в Вашей жизни есть еще какие-то близкие и дорогие Вам люди. Что ж, придется ему с этим смириться, особенно если они не составляют ему прямой конкуренции и не претендуют на Ваши руку и сердце.



Рак

Сегодня Вам с Вашим любимым человеком стоит обсудить совместно просмотренные фильмы, прочитанные книги или нечто увиденное на улице по дороге на работу или с работы. Главное – придумать тему для начала разговора, а дальше он польется сам, без Вашего активного участия.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку захочется всего и сразу, причем одновременно. Поэтому либо он проявит чудеса комбинаторики, и у него все получится, либо именно Вам придется выбирать приоритетные направления в его желаниях и помогать ему в их реализации.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек подготовит Вам подарок. Возможно, это не будет приятная мелочь в красивой упаковке или давно обещанная грандиозная покупка, однако в любом случае Вы будете очень рады тому, что этот Ваш день осветило появление чего-то нового и светлого, сделанного от души.



Весы

Весам сегодня полезно будет пробежаться по магазинам, особенно по тем, где продают мебель. Звезды советуют именно сегодня Вам заняться перепланировкой Вашего интерьера. Однако не забудьте советоваться во всем со своей второй половиной.



Скорпион

Сегодня Вам захочется поиграть в миллионера. Вы будете разбрасывать деньги направо и налево, выполняя любой каприз своей половинки. Она, конечно, будет счастлива. Постарайтесь не увлекаться: завтра и настроение может измениться, и деньги закончиться. А требования любимого человека в результате сегодняшнего кутежа значительно возрастут.



Стрелец

Сегодня Вам покажется, что Ваш любимый человек очень зависит от Вас и без Вас не способен на какое бы то ни было решительное действие. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы избавить его от этой зависимости и внушить ему чувство собственной значимости.



Козерог

В этот день постарайтесь быть внимательными к проблемам друзей Вашего любимого человека. Вполне может случиться так, что именно Вы сможете их решить. Друзья – это очень дорогие для него люди, и если Вы станете ближе им, то и он будет Вас ценить значительно больше и сильнее.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек будет говорить Вам парадоксальные вещи, причем по большей части о себе. Возможно, на 90% подобное его поведение будет продиктовано тем, что он захочет Вас шокировать, поразить, удивить, обратить на себя Ваше внимание. Но доля правды в его словах все же будет.









Рыбы

Ваши дела сегодня, очевидно, ощутимо пойдут в гору. Если Вы хотите поехать отдыхать с любимым человеком в ближайшее время, подготовку лучше назначить именно на нынешний день – это гарантия того, что Ваши планы не сорвутся.

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