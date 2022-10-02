Гороскоп на сегодня, 3 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:25, 02 окт 2022

Этот благоприятный день хорошо подходит для учебы, а также для любых занятий, способствующих расширению кругозора. Можно посетить познавательную лекцию или интересный семинар, побывать на выставке, сходить в театр. Легко завязываются новые знакомства, возможно начало дружеских или романтических отношений.







Вероятны успехи в творческой деятельности. Прислушайтесь к себе – возможно, именно сегодня вы поймете, чем хотели бы заниматься, и примете важные решения, касающиеся будущего. Не исключены неожиданные поездки, которые обернутся увлекательными приключениями.



Овен

Вы очень уязвимы. Ваш знаменитый боевой дух скрылся в неизвестном направлении, сегодня вы склонны сдаваться еще до того, как началась настоящая схватка. И в этом нет и тени военной хитрости, просто вы почему-то думаете, что не в состоянии сражаться. Между тем, у вас достаточно сил для того, чтобы одержать верх над недоброжелателями. Просто вам не хватает кого-то, кто воодушевил бы вас.



Телец

Важный день, требующий от вас осторожности и предусмотрительности. Старайтесь не допускать ошибок: даже мелкие промахи будут иметь далеко идущие последствия. Возможны финансовые потери, неудачные сделки. Планы, которые вы строите сегодня, будут реализованы только после того, как вы их скорректируете – и результат будет не совсем таким, как вы ожидали.



Близнецы

Вы энергичны и решительны, ни минуты не сидите без дела, многого добиваетесь быстро и без особых усилий. Можно строить планы, в том числе долгосрочные: их удастся реализовать без особых проблем. Изобретательность и предприимчивость помогают одержать верх в конкурентной борьбе, опередить недоброжелателей. Можно подписывать соглашения о сотрудничестве.



Рак

Нет необходимости в импровизации и рискованных экспериментах. Можно придерживаться ранее составленных планов и действовать проверенными методами. Вы без труда найдете новых союзников, получите поддержку влиятельных людей. Вероятно получение денег, которым вы сразу найдете достойное применение.



Лев

Снижается жизненный тонус, Львам стоит поберечь себя и отказаться от сложной, утомительной работы. Зато с точки зрения делового общения день очень хорош. Сейчас вы можете диктовать окружающим свои условия и требовать неукоснительного выполнения распоряжений. Финансовая ситуация стабильна, можно заключать сделки и делать покупки, не опасаясь подвоха.





Дева

Поначалу будет очень трудно, но во второй половине дня влияние негативных тенденций пойдет на спад и вы сможете вздохнуть с облегчением. Не спешите приниматься за важные дела; все, что требует серьезного и ответственного похода, лучше оставить на вечер или вовсе отложить до завтра.



Весы

День складывается очень удачно. Сегодня вы сможете воплотить в жизнь свои самые смелые замыслы, сделать что-то, на что долго не могли решиться. Вероятны серьезные перемены к лучшему в личных отношениях. Будьте искренни с близкими – это самый верный путь к решению всех проблем, возникавших в последнее время.



Скорпион

Семейные проблемы и разногласия с близкими людьми помешают вам сосредоточиться на работе, да и необходимость заниматься несколькими делами сразу вряд ли повысит производительность труда. Тем не менее, явных промахов вы не допустите, и постепенно ситуация вернется в нормальное русло.



Стрелец

Стрельцам представится возможность проявить себя. Чем более вы сегодня оригинальны и неповторимы, тем лучше; пусть ваши незаурядные таланты играют самыми разными гранями. Не бойтесь новых дел, сколь бы сложны они ни были – вы справитесь со всеми возникающими задачами и покажете себя с лучшей стороны.



Козерог

Основные проблемы дня связаны с тем, что вы слишком быстро составляете свое мнение о людях и событиях, не даете себе труда изучить их более внимательно, проанализировать детали. Это приводит к ошибкам – но вы не торопитесь признать их, настаиваете на своем, тем самым усугубляя и без того непростую ситуацию.



Водолей

Благоприятный день для общения, деловых и дружеских встреч, новых знакомств. Вы очень хорошо ладите с женщинами, они охотно помогают вам во всем. Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий – они не только поднимут вам настроение, но и помогут получить информацию, в которой вы нуждаетесь. Вероятны значительные денежные поступления.









Рыбы

Этот день проходит довольно спокойно, ничем особенно не удивляя, не огорчая и не радуя. Представители знака стараются следовать ранее составленному плану, и это у них неплохо получается. Но вот новые возможности часто оказываются недооцененными и потому не используются. Если бы вы проявили чуть больше гибкости, день стал бы интереснее.

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