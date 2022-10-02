Любовный гороскоп на сегодня, 3 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:29, 02 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 3 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам будет довольно сложно поладить с Вашими родственниками, и лишь Ваш любимый человек будет в силах успокоить Ваши расшалившиеся нервы и наладить хрупкие отношения с обычно близкими, но сегодня такими далекими Вам людьми. Поблагодарите его потом за это при случае.







Телец

Сегодня Вам не стоит слишком решительно распоряжаться как Вашей судьбой, так и судьбой Вашего любимого человека. Это может оказаться чревато весьма неприятными последствиями, причем как для каждого из вас по отдельности, так и для вашего тандема в целом.



Близнецы

Побудьте немного беззаботными детьми! В конце концов, всё время быть взрослыми — это скучно. Пусть девушка сделает два хвостика, молодой человек возьмёт в руки воздушный шарик — и вы вместе отправитесь на поиски невинных детских радостей и удовольствий. Можно поесть мороженого, покататься на карусели… Впрочем, по-взрослому целоваться вам никто не запрещает.



Рак

Если Ваш брак трещит по швам, а любимый хомячок укусил утром за палец, значит, не все ладно в датском королевстве и пришло время что-то менять в своей жизни. Звезды дают дельный совет — сделайте себе новую прическу и поменяйте работу. Дайте новым мыслям и впечатлениям наполнить Вашу жизнь новым содержанием и смыслом!



Лев

Какие бы аргументы Вам ни приводил сегодня Ваш любимый человек, Вы будете твердо стоять на своей позиции и не сдвинетесь с нее ни на йоту. Даже если будете прекрасно понимать его правоту и, соответственно, свою неправоту. Чтобы не отступаться от своих позиций, перенесите решение проблемы на другой день.





Дева

В этот день Вашему любимому человеку придется проявлять чудеса выдержки и терпения для того, чтобы реагировать на Ваши действия должным образом. К сожалению, Вам в этот день будет довольно-таки трудно не раздражаться по мелочам, однако попробуйте все же сдерживать себя.



Весы

В этот день Вы поймете, что запросы Вашей половинки стремительно растут. Причем настолько стремительно, что соответствовать им Вам скоро будет совсем не по силам. Вам стоит объяснить ей, что, несмотря на Вашу любовь, Вы не волшебник и даже на него не учитесь, поэтому хотелось бы, чтобы она была несколько скромнее в своих желаниях.



Скорпион

Узнайте, чем живет и дышит Ваш любимый человек. Прочитайте его любимую книгу, попросите у него диск, под который он каждый вечер засыпает. Это поможет Вам лучше его понять и, соответственно, сильнее полюбить. Кстати, если он захочет сделать все то же самое, значит вы действительно отличная пара!



Стрелец

В этот день Вам особенно трудно будет понять, какие перспективы ждут Вас и Вашего любимого человека, какое у вас будет совместное будущее и будет ли оно вообще. Не стоит на эту тему размышлять сейчас: все равно никакого решения не примете, а настроение себе испортить сможете.



Козерог

Сегодня Вы поймете, насколько беспочвенными были те переживания, которые занимали Вас последние несколько недель. На самом деле всё обстоит совершенно по-другому, и те усилия, которые Вы готовы были потратить на решение проблемы, могут остаться невостребованными.



Водолей

Постарайтесь освободить Вашего любимого человека от каких бы то ни было обязательств. Ему, конечно, будет нелегко от них отказаться, ибо выполнять их он почитает своим долгом, однако без них ему в этот день будет куда проще, чем с ними.









Рыбы

Как Вы яхту назовете, так она и поплывет. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы дать, наконец, названия Вашим отношениям с любимым человеком, учитывая все изменившиеся факторы со времен последнего такого называния. После этого необходимо начать действовать в соответствии с новым или подтвердившимся старым статусом.

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