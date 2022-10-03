Гороскоп на сегодня, 4 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:23, 03 окт 2022

Довольно спокойный и приятный день. Он больше подходит для привычных повседневных дел, чем для каких-то смелых начинаний, но если вам вдруг пришла в голову блестящая идея, можно попробовать воплотить ее в жизнь немедленно. Главное – правильно оценить риски. Полезными могут оказаться старые связи; воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы напомнить о себе влиятельным людям.







Нестабилен эмоциональный фон дня, высокие нагрузки на нервную систему могут привести к ухудшению самочувствия. Справиться со стрессом помогут сеансы массажа, СПА-процедуры. Исключением являются представители знаков Огня: Овнам, Стрельцам и Львам идут на пользу физическая работа, занятия спортом.



Овен

Вы оказались в числе тех немногих, кому в этот непростой день может повезти. Вероятно получение интересных предложений, у вас появится возможность поработать над каким-то интересным проектом. Можно тратить деньги на расширение бизнеса или приобретение вещей, необходимых вам для комфортной работы.



Телец

День не лишен трудностей, но вам удастся сохранить хорошее настроение, не впасть в уныние, если что-то пойдет не так. Вы правильно оцениваете свои силы и знаете, что вскоре добьетесь успеха. Оптимизм и жизнерадостность делают вас привлекательнее, представители противоположного пола не скупятся на знаки внимания. Можно позволить себе легкий флирт на работе, не исключен и служебный роман.



Близнецы

День ставит перед вами интересные задачи, решение которых вы наверняка найдете. Не всегда правильные ответы лежат на поверхности, иногда приходится поломать голову, но вы все же получаете то, к чему стремитесь. День подходит для занятий, способствующих расширению кругозора и получению новых знаний.



Рак

Ситуация складывается напряженная, вам то и дело напоминают, что нужно принять важное решение и начать действовать в соответствии с ним, но вы просто тянете время. Эта тактика не так уж плоха: сейчас вы просто не в состоянии учесть все факторы; кроме того, велика вероятность, что кто-то, нарочно или нет, предоставил вам ложную информацию. Постарайтесь расслабиться – хорошие идеи приходят неожиданно.



Лев

Звезды не торопятся одарить вас благосклонностью, так что сегодня вам придется позаботиться о себе самостоятельно. Под ударом оказываются финансы – деньги или исчезают в неизвестном направлении или резко уменьшаются в количестве. Пересмотрите свои планы и отложите все, что требует серьезных затрат.





Дева

Если долго вынашиваемые планы никак не находили своей реализации, то сегодня пришло их время. Только обратите внимание на современные условия, возможно, что для их развития уже существуют новые технологии. Удачное время для освоения программного обеспечения, оборудования или инноваций.



Весы

По-прежнему сильно влияние негативных тенденций. На этот раз они заставляют вас быть подозрительными, ревнивыми. Конечно, стремление проверить любую поступающую информацию похвально; но сегодня оно доходит до абсурда.



Скорпион

День этот нельзя назвать плохим, но вы вполне в состоянии его испортить. Проблемы кажутся вам огромными и неразрешимыми, а вот успехи и победы – столь незначительными, что на них и не хочется обращать внимание. Люди, старающиеся подбодрить, похвалить и поддержать вас, только раздражают; вы готовы каждого, кто скажет вам доброе слово, заподозрить в неискренности.



Стрелец

Нет такого человека, которого вы сегодня не смогли бы переубедить, переспорить или просто заставить сделать то, что вам надо. Все ваши высказывания столь вески и так хорошо аргументированы, что к ним прислушиваются даже те, кто раньше признавал лишь свою собственную правоту. Появляются новые идеи, и нет недостатка в тех, кто хочет помочь вам воплотить их в жизнь.



Козерог

День начнется на не самой приятной ноте. В первой его половине возможны конфликты с близкими и неприятные известия. Важное решение придется принять в спешке, и велика вероятность, что оно будет ошибочным. Однако в середине дня ситуация изменится, вы сможете все исправить, навести порядок и в делах, и в личных отношениях.



Водолей

Продолжается благоприятный период. Этот день связан с неожиданными удачами, приятными совпадениями. Вам просто везет – вы находите дорогие или полезные вещи, делаете выгодные покупки, выигрываете споры. Очень хорошо проходят поездки: с одной стороны, вы получаете массу приятных эмоций, с другой – проводите время с пользой.









Рыбы

Эмоциональный подъем и хорошее настроение помогут сделать ваш день удачным. Можно отложить какие-то несрочные дела, а уделить больше времени отдыху и развлечениям. Сегодня можно оставить рабочий процесс без особого участия, если в предыдущее время была проделана объемная работа. Лучше всего отправиться на прогулку, где будет легче отвлечься от разных мыслей.

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