Любовный гороскоп на сегодня, 5 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:45, 04 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 5 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня у Вас интуиция будет работать хорошо как никогда. Обязательно этим воспользуйтесь. И Ваша половинка пусть тоже из этого выгоду извлечет. Вот только навязывать ей свои услуги и советы не надо, иначе можете нарваться на грубость. Ваша интуиция Вам то же самое посоветует.







Телец

Тельцам звезды советуют сегодня уделить как можно больше времени играм с детьми. Со взрослыми Вам может оказаться не особенно интересно, да и тем особых для разговоров не найдется. И не пытайтесь.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку может не понравиться то, что Вы слишком много времени и сил отдаете учебе, работе и другим занятиям, которые непосредственно его не касаются. Придется доказывать ему их необходимость, причем буквально на пальцах и по десять раз.



Рак

Главное в сегодняшней ситуации — это сила воли и выдержка. Без них Вам не справиться, да и Вашему любимому человеку тоже. Увы, в этот день Вам придётся стать стержнем и опорой. Впрочем, плюсы в этом тоже есть: уже завтра Ваша половинка посмотрит на Вас с уважением и даже обожанием.



Лев

Вы устали, и свою усталость вымещаете на своем любимом человеке. Он-то, может быть, и не против: ему Ваше раздражение как слону дробина или Моська. Но вода, как известно, камень точит, и потихоньку Вы его вполне можете вывести из себя. И вот тогда Вы моментально забудете об усталости, потому что перед Вами в полный рост встанут проблемы совсем иного характера. Не стоит доводить до этого.





Дева

Вы удивительный человек. Остается только изумляться, почему это очевидно только для Вас самого. Быть может, Вы просто ленитесь удивлять окружающих? Так попробуйте — это заметно повысит Ваш рейтинг в их глазах.



Весы

Постарайтесь вести себя адекватно. Ваши понимание и, если хотите, мудрость очень нужны сейчас Вашему любимому человеку. Без них ему будет действительно трудно в эти дни. Кажется, Вы стали одной из немногих его опор. Так пусть эта опора будет надежной! Ваши старания окупятся сторицей.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно Вы испытываете по отношению к нему, чего от него ждете и что Вам в нем нравится или не нравится. Поэтому его действия будут несколько нервными, дергаными и совершенно непредсказуемыми.



Стрелец

«Совместный труд – он облагораживает» – сказал бы кот Матроскин про Ваш сегодняшний день. Действительно, сегодня все стоит делать вместе: от чистки картошки на ужин до принятия серьезных решений. Все-таки вы единое целое, не забывайте об этом! А две головы и четыре руки всегда лучше, чем половина этого набора.



Козерог

Сегодня Вам стоит устроить для Вашего любимого человека маленький праздник души. Приготовьте ему какой-нибудь сюрприз, выполните давнее обещание или просто будьте несколько приветливее и ласковее, чем обычно. Главное, чтобы он не заподозрил в этом благолепии что-то неладное.



Водолей

Сегодня Вы узнаете, что кто-то строил на Вас далеко идущие планы в области личной жизни, причем настолько далеко, что, кажется, проще дойти до горизонта или доплыть до Атлантиды. Впрочем, вполне возможно, что если Вы решите, что Вам это нужно, все еще может получиться.









Рыбы

Сегодня Вам придется выложиться по полной, чтобы Ваш любимый человек не смог Вас упрекнуть в том, что Вы все делаете спустя рукава, без тщания, старания и ответственности. Тогда, пожалуй, Вам удастся избежать ссоры и обмена претензиями, что весьма благоприятно повлияет на ваш тандем.

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