Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 5 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 5 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:45, 04 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 5 октября 2022 года, по знакам зодиака

Овен
Сегодня у Вас интуиция будет работать хорошо как никогда. Обязательно этим воспользуйтесь. И Ваша половинка пусть тоже из этого выгоду извлечет. Вот только навязывать ей свои услуги и советы не надо, иначе можете нарваться на грубость. Ваша интуиция Вам то же самое посоветует.



Телец
Тельцам звезды советуют сегодня уделить как можно больше времени играм с детьми. Со взрослыми Вам может оказаться не особенно интересно, да и тем особых для разговоров не найдется. И не пытайтесь.

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку может не понравиться то, что Вы слишком много времени и сил отдаете учебе, работе и другим занятиям, которые непосредственно его не касаются. Придется доказывать ему их необходимость, причем буквально на пальцах и по десять раз.

Рак
Главное в сегодняшней ситуации — это сила воли и выдержка. Без них Вам не справиться, да и Вашему любимому человеку тоже. Увы, в этот день Вам придётся стать стержнем и опорой. Впрочем, плюсы в этом тоже есть: уже завтра Ваша половинка посмотрит на Вас с уважением и даже обожанием.

Лев
Вы устали, и свою усталость вымещаете на своем любимом человеке. Он-то, может быть, и не против: ему Ваше раздражение как слону дробина или Моська. Но вода, как известно, камень точит, и потихоньку Вы его вполне можете вывести из себя. И вот тогда Вы моментально забудете об усталости, потому что перед Вами в полный рост встанут проблемы совсем иного характера. Не стоит доводить до этого.


Дева
Вы удивительный человек. Остается только изумляться, почему это очевидно только для Вас самого. Быть может, Вы просто ленитесь удивлять окружающих? Так попробуйте — это заметно повысит Ваш рейтинг в их глазах.

Весы
Постарайтесь вести себя адекватно. Ваши понимание и, если хотите, мудрость очень нужны сейчас Вашему любимому человеку. Без них ему будет действительно трудно в эти дни. Кажется, Вы стали одной из немногих его опор. Так пусть эта опора будет надежной! Ваши старания окупятся сторицей.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно Вы испытываете по отношению к нему, чего от него ждете и что Вам в нем нравится или не нравится. Поэтому его действия будут несколько нервными, дергаными и совершенно непредсказуемыми.

Стрелец
«Совместный труд – он облагораживает» – сказал бы кот Матроскин про Ваш сегодняшний день. Действительно, сегодня все стоит делать вместе: от чистки картошки на ужин до принятия серьезных решений. Все-таки вы единое целое, не забывайте об этом! А две головы и четыре руки всегда лучше, чем половина этого набора.

Козерог
Сегодня Вам стоит устроить для Вашего любимого человека маленький праздник души. Приготовьте ему какой-нибудь сюрприз, выполните давнее обещание или просто будьте несколько приветливее и ласковее, чем обычно. Главное, чтобы он не заподозрил в этом благолепии что-то неладное.

Водолей
Сегодня Вы узнаете, что кто-то строил на Вас далеко идущие планы в области личной жизни, причем настолько далеко, что, кажется, проще дойти до горизонта или доплыть до Атлантиды. Впрочем, вполне возможно, что если Вы решите, что Вам это нужно, все еще может получиться.



Рыбы
Сегодня Вам придется выложиться по полной, чтобы Ваш любимый человек не смог Вас упрекнуть в том, что Вы все делаете спустя рукава, без тщания, старания и ответственности. Тогда, пожалуй, Вам удастся избежать ссоры и обмена претензиями, что весьма благоприятно повлияет на ваш тандем.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2022 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня, 30 августа 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 30 августа 2022 года, для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 20 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 20 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 26 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 26 ноября 2018 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: