Гороскоп на сегодня, 6 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:32, 05 окт 2022

Нужно быть осторожнее. Разнообразные затруднения сегодня возникают чаще обычного, чтобы справиться с ними, требуется немало усилий. Важна разборчивость в деловых отношениях, поскольку есть опасность ошибиться, довериться не тому человеку. Поспешные решения оказываются неудачными, так что лучше дайте себе время, чтобы все спокойно обдумать. Не исключены разногласия с близкими.







День благоприятен для любых дел, требующих фантазии. Творческий подход к решению любых задач помогает быстрее достичь успеха. Вечером возможны приятные поездки, интересные встречи.



Овен

День невыразительный, скучный. Вам хочется подвигов, приключений, хотя бы смены обстановки. Но звезды непреклонны: вам приходится оставаться все там же, заниматься все тем же и переживать из-за того, что в жизни ничего не происходит.



Телец

День противоречивый и непростой. Возможны профессиональные удачи, будет возможность разобраться с накопившимися бытовыми проблемами и решить финансовые вопросы. Вы не бросаете деньги на ветер, избегаете неоправданных расходов и вообще ведете себя как человек здравомыслящий и осторожный.



Близнецы

Подходящий день для несложных занятий, не требующих каких-то особых знаний и высокой концентрации внимания. Можно наводить порядок дома, переставлять мебель, обновлять интерьер – к таким занятиям вы подходите творчески и результат оказывается неплохим. Середина дня подходит для спокойного отдыха, неспешных прогулок и приятных бесед.



Рак

Вам предстоит принять важное решение, касающееся работы. Некоторым представителям знака представится шанс сменить ее на более высокооплачиваемую, другие будут вынуждены покинуть старое место и начать долгие и мучительные поиски нового. Возможны неожиданные финансовые потери, из-за них придется отказаться от запланированных на выходные покупок и развлечений.



Лев

Не создавайте себе проблем — и волнения обойдут вас стороной. Это день, когда несколько легкомысленное отношение к профессиональным делам вполне простительно и даже похвально — именно благодаря ему вы избегаете напрасных хлопот и пустой траты времени. Поначалу коллеги будут вами недовольны, но потом поймут, что вы заняли правильную позицию.





Дева

Подходящий день для публичных выступлений: ваш энтузиазм так заразителен, а доводы так убедительны, что вы непременно найдете союзников, в том числе — среди тех, кто еще совсем недавно поддерживал ваших недоброжелателей. Можно экспериментировать с имиджем; даже если вы будете выглядеть крайне экстравагантно, к вам отнесутся серьезно. Новые идеи (в первую очередь, те, что посетят вас в середине дня) будут благосклонно приняты влиятельными людьми.



Весы

Хотя день в целом нельзя назвать неблагоприятным, время от времени могут возникать серьезные трудности. Вероятны проблемы в общении; возникают они, в основном, из-за того, что вы склонны недоговаривать, намекать там, где требуется предельная ясность. В этот день нежелательно принимать важные решения, заключать долгосрочные сделки, обсуждать перспективы делового сотрудничества.



Скорпион

Ваше умение ладить с людьми сегодня оказывается очень полезным: именно благодаря ему вы отлично справляетесь с решением профессиональных задач и получаете предложения, о которых еще недавно можно было только мечтать. Не откладывайте воплощение своих замыслов в жизнь, чем раньше вы начнете действовать, тем лучше.



Стрелец

Вы сохраняете хорошее настроение, мыслите позитивно и трудитесь плодотворно, и мелкие трудности вам ничуть не мешают. Есть шанс значительно расширить кругозор, научиться чему-то новому и полезному. Многие Стрельцы добиваются успеха в деятельности, связанной с искусством и рекламой, успешно выступают на публике.



Козерог

Благоприятный день. Звезды на вашей стороне, и вы это чувствуете. Не откладывайте реализацию своих замыслов, в первую очередь — тех, что направлены не на достижение каких-то материальных благ, а на удовлетворение каких-то эмоциональных потребностей. Гармонично складываются отношения с людьми, которые вам дороги, даже при обсуждении сложных и важных вопросов не возникнет серьезных разногласий.



Водолей

Все, что вы делаете в этот день, направлено на достижение каких-то конкретных целей, а вот просто приятно проводить время вам не слишком интересно. Возрастают честолюбие и амбициозность представителей знака, многие Водолеи жаждут битвы хоть с кем-нибудь, и часто выбирают себе соперника без учета весовой категории.









Рыбы

За победу придется сражаться, просто так она вам не достанется. К счастью, вы сегодня в боевом настроении, так что время проведете просто отлично. В середине дня напомнят о себе старые знакомые, не исключено, что у них есть для вас интересные деловые предложения. Хорошо все обдумав, вы предложите собственный план – куда более простой и перспективный.

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