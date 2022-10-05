Любовный гороскоп на сегодня, 6 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:36, 05 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 6 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам будет довольно непросто угодить Вашему любимому человеку. Он будет требовать от Вас многого и иногда даже практически невозможного. Постарайтесь выполнить его требования, пусть не целиком, но хоть как-то, чтобы потом с уверенностью сказать: «Я сделал все, что мог».







Телец

Сегодня Вам захочется растормошить Вашего любимого человека, дабы он вышел из полусонного состояния и решился, наконец, на какой-то очень серьезный поступок. Тащить из болота бегемота окажется нелегкой работой, но Вашей тягловой силе можно будет только позавидовать!



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется Вам напомнить о каких-то не самых приятных моментах из вашего совместного прошлого. Вам, естественно, вспоминать о нем не захочется, однако все же попытайтесь это сделать. Из своей истории иногда полезно извлекать уроки.



Рак

В этот день Вам неизменно будет сопутствовать удача. Даже если Вы не уверены, делать что-либо или не делать, получится или не получится – делайте, получится. Так что если Вы давно хотели поговорить о чем-то серьезном с Вашей половинкой, лучше это сделать сегодня. Удача – это дама, отличающаяся редкостным непостоянством, завтра она может Вам и изменить.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будут жизненно необходимы Ваши поддержка, забота и знание о том, что Вы всегда будете рядом, что бы ни случилось. Постарайтесь все это ему обеспечить в лучшем виде, и благодарность вернется Вам сторицей — это звезды гарантируют.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек на удивление будет невосприимчив к Вашим шуткам. Кажется, чувство юмора ему откажет напрочь, и все сказанное Вами он будет принимать за чистую монету. Не исключены обиды и непонимания как результат подобного восприятия.



Весы

Будьте сегодня честны в первую очередь с собой. Тогда и по отношению к Вашему любимому человеку Вы будете совершенно искренни, Вам не за что будет перед ним стыдиться. В этот день для Вас очень важно не чувствовать себя ни перед кем виноватым и оставаться счастливым обладателем кристально чистой совести.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку захочется что-то исправить в Вас и в Вашей жизни, однако вряд ли он со своими желаниями добьется действительно позитивных результатов. Скорее всего, Вас разозлит не в меру. Лучше разозлиться превентивно, в противном случае подобные акты устрашения уже не помогут.



Стрелец

Сегодня Вам очень понадобится такой человек, которому можно было бы поплакаться в жилетку, ибо будет на что. Но Ваша половинка, скорее всего, на эту роль не подойдет, поскольку жаловаться Вам придется именно на нее. Только не увлекайтесь с жалобами! Потом стыдно может быть за то, что Вы наговорили в пылу обиды.



Козерог

Сегодня Вы поймете, что от наличия рядом с Вами Вашего любимого человека зависит очень многое как в области Ваших отношений с окружающими, так и Вашего отношения к жизни в целом. Попробуйте выяснить, что Вам больше подходит и в зависимости от этого планировать ваши встречи.



Водолей

Устройте вечер откровенности и расскажите своей половинке все, что Вы думаете о ней, о ваших отношениях, об их перспективности и нужности. Будьте готовы к тому, что и в ответ Вам придется выслушать похожую исповедь. И не забудьте сделать выводы из сказанного и услышанного.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек выступит в роли профессионального психолога и расскажет Вам все о том, какие у Вас духовные проблемы, что Вас гложет и от чего стоит избавиться как можно быстрее. Постарайтесь принять к сведению все то, что Вы узнаете от Вашей половинки.

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