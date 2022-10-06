Любовный гороскоп на сегодня, 7 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:13, 06 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 7 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам будет жаль расставаться с каким-то этапом в Вашей личной жизни, поскольку он принес Вам так много хороших, ярких, светлых и незабываемых минут. Постарайтесь все же сделать это без особого сожаления, ибо впереди Вас ждет много всего действительно увлекательного.







Телец

Вам нелегко сегодня будет решить, как правильно поступить с Вашим любимым человеком: что ему ответить на то или иное его заявление, как отреагировать на неадекватность его поведения, что с ним вообще делать. Предоставьте Вашей интуиции возможность решать все эти сложные проблемы за Вас.



Близнецы

Сегодня Ваш друг может довольно-таки серьезно обидеться на Вас за то, что Вы обращаете на него гораздо меньше внимания, чем на Вашего любимого человека. Да, друзьям тоже свойственно ревновать, как это ни парадоксально. Постарайтесь отреагировать оперативно и адекватно.



Рак

Не стоит сегодня переступать некоторую черту в отношениях с Вашим любимым человеком. Какую – Вы знаете лучше, чем звезды. Да и Ваша половинка прекрасно ее видит. Время для подобного развития отношений еще не пришло, потерпите немного. Ждать действительно недолго осталось.



Лев

В этот день Вам будет особенно непросто заставить себя объяснить ту или иную очевидную истину Вашему любимому человеку. Вы почему-то будете на двести процентов уверены в том, что он Вас все равно не поймет. Может быть, не стоит заранее ставить на нем крест, а для начала попробовать что-то сделать?





Дева

Постарайтесь сегодня доказать Вашему любимому человеку, что он самый замечательный в мире, и лучше, чем он, просто не бывает. В этом деле даже не очень страшно перегнуть палку: в борьбе с комплексами неполноценности близкого Вам человека все средства хороши.



Весы

Сегодня друг весьма усложнит Вам Вашу личную жизнь. Или сделает интереснее – это смотря с какой стороны на это все взглянуть. Во всяком случае, о том, что любовь – это рутина, Вы забудете теперь надолго. Равно как и о том, что друзья – люди исключительно рассудительные и доброжелательные.



Скорпион

Веселая музыка, играющая в баре неподалеку, может совершенно сбить Вас с мысли и оказаться настолько притягательной, что Вы забудете обо всем остальном. В общем, скорее всего, домой Вы заявитесь поздно и с маловразумительным объяснением задержки. Что Вас ждет в ответ? А это уж как повезет…



Стрелец

Сегодня Вам будет казаться, что Ваш начальник или вышестоящий в должности коллега не прочь начать с Вами некий служебный роман или просто довольно близкие отношения. Задумайтесь не только над тем, насколько симпатичен Вам этот человек, но и над желанием совмещать личную жизнь и работу.



Козерог

Если у вашей пары есть какие-то традиции и ритуалы, сегодня не стоит им изменять, даже если они Вам смертельно надоели. Впрочем, поразмышлять об их модернизации можно. И даже наметить первый день оной тоже не возбраняется.



Водолей

Сегодня Вы как никогда почувствуете свою ответственность за того, кого приручили – за Вашего любимого человека. Вам захочется огородить его от всех неприятностей, от всего черного и злого, что есть в этом мире. Ваше желание похвально, однако не будьте слишком навязчивы в своей заботе.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется как-то объяснить себе Ваше поведение, уложить его в привычную схему и заверить Вашей подписью и печатью. Впрочем, велика вероятность того, что он не угадает, поэтому стоит серьезно подумать, одобрять ли его выводы.

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