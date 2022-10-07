Гороскоп на сегодня, 8 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:35, 07 окт 2022

Утром даже самым хладнокровным трудно будет сохранять спокойствие: слишком много разных переживаний приносит это время. Некоторым вовсе не удается разобраться в своих эмоциях. Такие люди чувствуют себя совершенно потерянными, но винят в этом других.



Постепенно ситуация меняется к лучшему, вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Можно добиться успехов в работе, решить какие-то практические задачи. Вечер – время фантазий и новых идей, часто довольно странных. Помните: не все планы, которые появляются в этот период, так хороши, как вам кажется.







Овен

Этот день хорошо подходит для решения деловых вопросов. Жизненный потенциал высок, у вас много энергии и душевных сил — сегодня это пригодится для достижения успеха. Появляются новые дела, сложные и замысловатые, с которыми, тем не менее, вы прекрасно справляетесь. Вы решительно идете к цели, никто и ничто не задержит вас на пути. Можно переезжать, начинать ремонт, менять обстановку.



Телец

Очень легкий, радостный, приятный день. Не приходится выбиваться из сил, чтобы получить то, что хочется, удача сама идет в руки. Если затруднения все же появляются, друзья спешат вам на помощь. Возможно получение интересных предложений как делового, так и личного характера.



Близнецы

Вероятен успех в финансовых делах, заключенные в этот день сделки вскоре принесут прибыль. Хорошо проходят переговоры с женщинами-партнерами; с мужчинами лучше общаться в неформальной обстановке. Новые знакомые судят о вас «по одежке» — помните об этом, когда будете собираться на важную встречу. Воздержитесь от экстравагантных поступков.



Рак

Удачный день, обещающий выгодные покупки и прибыльные инвестиции. Он хорошо подходит для решения финансовых вопросов, но если таковых перед вами не стоит, можно заняться и чем-нибудь другим, лишь бы желание было неподдельным. Не исключено, что старые знакомые попытаются оказать на вас давление, принудить к чему-то. Сопротивляйтесь!



Лев

Отличный день для того, чтобы начать учиться чему-нибудь полезному – от управления автомобилем до кройки и шитья. Всем, что хоть в какой-то степени ново, вы увлекаетесь молниеносно, всерьез и надолго. Впрочем, необходимость довести до конца какие-то ранее начатые дела вас тоже ничуть не огорчает.





Дева

Достижение целей сегодня не требует усилий – напоминайте себе об этом снова и снова. Если вам удастся расслабиться и плыть по течению, судьба сама откроет перед вами новые двери. Не пытайтесь бороться с неизбежным, не сохраняйте то, что утратило актуальность. Если все будет идти своим чередом, вы получите очень многое; борьба же приведет к усталости и переутомлению.



Весы

В этот день происходит много интересного. Вы смелы и решительны, не боитесь трудностей, действуете самостоятельно, ни от кого не ожидая поддержки. Именно такая тактика приводит к успеху. Не бойтесь разногласий и дискуссий – вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев.



Скорпион

День пройдет неплохо, если вы не станете бороться с трудностями в одиночку, а найдете людей, которые придут вам на помощь. Желающих протянуть вам руку и встать под ваши знамена вокруг достаточно; можно спокойно выбирать того, кто вам особенно симпатичен. День подходит для начала новых отношений любого рода.



Стрелец

Благоприятный день для проявления инициативы в деловой сфере. Вы не боитесь выносить на обсуждение свои самые смелые оригинальные идеи, и правильно делаете: после всестороннего рассмотрения они будут воплощены в жизнь, хоть и в несколько ином виде. День подходит для деловых поездок, переговоров с иногородними и зарубежными партнерами.



Козерог

День приятного общения. Хорошо проходят деловые переговоры, но заключенные в этот день соглашения, скорее всего, позже будут пересмотрены. Много времени отнимают домашние дела, но вас это не огорчает: вам нравится заботиться о комфорте и благополучии близких людей. Во второй половине дня друзьям потребуется ваша помощь.



Водолей

Наиболее значительные события происходят в личной жизни, и именно на них следует сосредоточиться; к счастью, ситуация на работе это позволяет. Стоит прислушаться к советам, особенно исходящим от женщин – есть шанс услышать нечто полезное. Вероятно получение денег, у некоторых представителей знака появится возможность решить все финансовые проблемы сразу.









Рыбы

Только от вас зависит, принесет ли вас сегодняшний день удачу или обернется хлопотами, расходами и самообманом. Не концентрируйтесь на собственных переживаниях: стоит внимательнее смотреть по сторонам, иначе вы упустите из виду массу важных факторов. Попытки найти единомышленников вряд ли увенчаются успехом, но дадут возможность лучше понять собственные желания и стремления.

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