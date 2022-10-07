Любовный гороскоп на сегодня, 8 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:39, 07 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 8 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек захочет, чтобы Вы чувствовали абсолютно то же самое, что и он. И хотя это невозможно, постарайтесь сделать все, что от Вас зависит, чтобы ему показалось, будто он достиг своей цели, и теперь вы находитесь на одной волне и испытываете одинаковые эмоции.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек захочет возыметь над Вами еще большее влияние, что Вам вполне может не понравиться. Поэтому приготовьте на всякий случай убедительную аргументацию, которая бы доказала Вашей половинке необходимость Вашей свободы.



Близнецы

Сегодня Вы будете ждать от Вашего любимого человека каких-то определенных действий, решительных поступков или, напротив, нерешительного молчания. И если он Ваших надежд не оправдает, Вы будете несколько обижены и разочарованы, причем его вины в этом не будет.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно просто объяснить Вам некую истину, которую Вы почему-то долго не сможете понять. Однако когда поймете, почувствуете себя свободным, радостным и готовым к новым свершениям. Не забудьте поблагодарить Вашу половинку за это чувство.



Лев

Сегодня Ваш любимый человек окажется сторонником быстрых решений и стремительных действий. Вы будете несколько более медлительны, поэтому в какие-то моменты будете служить ему якорем или буксиром, то есть всячески затруднять и замедлять его бег. Может, это и к лучшему?





Дева

Сегодня Ваш день будет несколько омрачен. Неумолимо грядет приезд начальника из командировки, и все дела на работе нужно привести в соответствующий порядок. Придется даже на время пожертвовать семьей и любимым супругом. Он должен понять и простить. Кроме того, подобные жертвы в скором времени могут окупиться с лихвой.



Весы

Сегодня Ваш любимый человек будет довольно-таки медленно реагировать на все Ваши действия, просьбы и желания, поэтому Ваша задача – запланировать все с запасом, чтобы учесть его неторопливость. В противном же случае все Ваши планы могут быть сорваны.



Скорпион

Сегодня Вы поймете, что возложили на себя слишком тяжелый груз ответственности за себя, за Вашего любимого человека и за ваше совместное будущее, каким бы оно ни было. Либо стоит свою ответственность с кем-либо разделить, либо же смириться с ней и забыть о том, что она тяжелая.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется Вас отпускать от себя ни на минуту. Поэтому ваше прощание может затянуться настолько, что плавно перетечет в ночные посиделки, а потом и совместный завтрак. Что ж, постарайтесь извлечь из ситуации максимум приятного и полезного.



Козерог

Ваш любимый человек, скорее всего, не одинок, у него родственники есть. Сегодня об этом стоит вспомнить и проявить к ним максимум внимания. Только не будьте назойливы и чересчур заботливы — это ничего, кроме раздражения и недоумения, не вызовет. Зато немного улыбчивее, чем обычно, быть невредно.



Водолей

Будьте сегодня сами собой, не оглядывайтесь ни на чьи положительные примеры и не прислушивайтесь к добрым советам. Пришло время гордо делать свои ошибки и строить свою личную жизнь, не имеющую аналогов просто потому, что она именно Ваша, а Вы единственны и неповторимы.









Рыбы

Для Рыб сегодняшний день может несколько омрачиться из-за взаимного непонимания. У Вас с супругом, очевидно, наметится ряд разногласий. Звезды не советуют чересчур активно отстаивать свою позицию — скорее всего, в результате Вам все равно придется уступить. Хотя бы потому, что Вы окажетесь мудрее.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram