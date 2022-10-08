Гороскоп на сегодня, 9 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:37, 08 окт 2022

Замечательный день для решения проблем в личной жизни. Романтические свидания окажутся приятными и запомнятся надолго, новые знакомства завязываются легко, и даже мимолетные увлечения могут положить начало серьезным отношениям. Праздники, общественные мероприятия и разнообразные развлечения не только улучшают настроение, но и способствуют расширению кругозора, а также дают возможность встретить людей, которые смогут оказать ощутимую помощь.







Финансовая ситуация не слишком хороша, есть риск и значительных потерь, и уменьшения доходов. Этот день подходит для того, чтобы пересмотреть структуру расходов, начать следовать принципам рациональной экономии. Даже заядлые шопоголики смогут найти достаточно вескую причину для того, чтобы отказаться от спонтанных покупок.



Овен

Начало дня — время планов. Они необычны, интересны, необыкновенно смелы. Вы не сомневаетесь в том, что сможете воплотить задуманное в жизнь, не допускаете даже мысли, что что-то может оказаться вам не по силам. Если вы при этом разработаете правильную стратегию, то вскоре действительно добьетесь больших успехов.



Телец

Вы проявляете неуместную расточительность, легко расстаетесь с деньгами, покупаете то, что вам совсем не нужно. Стремясь во всем потакать своим желаниям, вы откладываете дела или не относитесь к ним с должной серьезностью. На светских мероприятиях вы выбираете неправильную линию поведения, а потому попадаете в неловкие ситуации.



Близнецы

Благоприятный день, открывающий новые возможности как в профессиональной, так и в личной сфере. Вы активно участвуете в общественной жизни, получаете массу удовольствия от посещения светских мероприятий. Очень полезными оказываются встречи с влиятельными людьми: вы находите новых покровителей. Подходящий день для покупки произведений искусства, предметов антиквариата.



Рак

Энергия и решительность помогают достичь поставленных целей. Не ленитесь: день как будто специально создан для того, чтобы трудиться не покладая рук. Награда не заставит себя ждать и почти наверняка превзойдет ваши ожидания. Возможно преодоление разногласий с руководством, начало сотрудничества на новых, более выгодных для вас условиях.



Лев

Вы слишком переживаете из-за мелочей, тревожитесь и беспокоитесь, хотя серьезных причин для этого нет. Вам не нравятся ни предложения деловых партнеров, ни указания руководства, за обычные профессиональные обязанности вы беретесь без энтузиазма. Но серьезных промахов вы все же не допускаете, так что оснований для беспокойства нет. Будьте осторожны в общении с женщинами – они могут вам навредить, вольно или невольно.





Дева

День открывает массу возможностей для проявления лучших качеств. Работаете вы с энтузиазмом, и руководству это нравится. Творческий потенциал высок, возможны успехи в делах, требующих нестандартного подхода. Не всегда окружающие понимают вас правильно; объясните, каковы ваши истинные цели, даже если это займет много времени.



Весы

День подходит чуть более непредсказуемо и беспокойно, чем вам хотелось бы, но в целом неплохо. На этот день можно назначать любые встречи: вы легко находите общий язык с людьми, деликатно защищаете свою точку зрения, но и к чужому мнению прислушиваетесь. Могут возникнуть трудности с деньгами, но большинству Весов удастся взять финансовую ситуацию под контроль.



Скорпион

Этот день будет складываться хорошо. Благодаря умению делать несколько дел сразу, а также делегировать полномочия, если это необходимо, вы не только справитесь с решением собственных проблем, но и окажете помощь тем, кто в ней нуждается. Порадуют известия, пришедшие издалека.



Стрелец

Сохраняйте спокойствие. Стрессовые ситуации будут возникать в течение всего дня. Однако если у мужчин-Стрельцов основные проблемы будут в финансовой сфере, то женщины-Стрельцы будут некомфортно чувствовать себя в привычном окружении. Во второй половине дня можно начинать обучение и покупать транспортные средства.



Козерог

Вам хотелось бы, чтобы день был насыщен интересными и приятными событиями, вы напрасно ждете чего-то сногсшибательного и выдающегося. На самом же деле события развиваются самым заурядным образом, и даже если вы очень постараетесь изменить их ход, ничего хорошего из этого не выйдет.



Водолей

Из любого спора вы выйдете победителем, стоит только захотеть. Ваши аргументы будут убедительными, а доводы вескими, и даже люди, ранее не разделявшие вашу точку зрения, признают — вы правы. Беда в том, что кто-то из них может затаить на вас обиду, стать тайным врагом, разоблачить которого будет очень трудно.









Рыбы

Вероятен прогресс в деле, которому вы в последнее время отдали немало сил. Сейчас у Рыб появляется возможность получить ответы на важные вопросы, получить информацию, которая вскоре пригодится. Отношения с деловыми партнерами складываются гармонично, удается найти необходимые компромиссы, заключить договоренности, обещающие плодотворное сотрудничество.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram