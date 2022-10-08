Любовный гороскоп на сегодня, 9 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:40, 08 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 9 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Этот день может стать для Вас судьбоносным. Узнаете Вы, правда, об этом несколько позднее, но зачем Вам все сразу?







Телец

В этот день Ваш любимый человек будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы стать Вам еще ближе. Однако велика вероятность того, что Вы от него закроетесь и категорически не будете пускать его за черту в силу тех или иных убеждений. Непростое это будет занятие…



Близнецы

Успех семейной жизни Близнецов сегодня напрямую будет зависеть от того, удастся ли второй половинке использовать все возможности для Вашего отдыха. Вам, вероятно, надоело прозябать в четырех стенах и хочется на волю. Что, партнер занят? Не беда, идите проветритесь самостоятельно.



Рак

В этот день Ваш любимый человек нечаянно покоробит Ваши чувства, скажет нечто такое, что Вам будет довольно-таки неприятно слышать. Звезды рекомендуют сразу сознаться ему в своей неприязни во избежание дальнейшего взаимонепонимания. Все-таки когда в душе кошки скребут, не очень приятно.



Лев

Овны женского пола сегодня, вероятно, могут встретить старых друзей или подруг детства, с которыми вас когда-то связывало очень многое. Ваши рассказы о семейной жизни, муже-трудоголике и послушных детях вселят в них тоску и уныние. Не обращайте внимание на их реакцию — это лишь белая зависть.





Дева

Сегодня Вам стоит во всем доверять Вашей интуиции и Вашему любимому человеку. Скорее всего, они не окажутся противоречивыми источниками информации, ибо будут мыслить одинаково правильно. Однако в случае разногласия выбор придется делать только Вам, полагаясь на здравый смысл.



Весы

Сегодня Ваш любимый человек решит сделать Вам какой-то сюрприз, однако совершенно не факт, что сделает. Возможно, ему для реализации его планов не хватит финансовых ресурсов, времени или сил. Но желание будет точно, в этом можете даже не сомневаться.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень просто доставить Вам удовольствие любого рода. Однако не факт, что он воспользуется своими уникальными возможностями и сделает все в лучшем виде. Вам остается только надеяться на то, что небольшое чудо все же произойдет.



Стрелец

Ваш супруг, очевидно, придет сегодня домой уставший и грустный. Видимо, какие-то неприятности по работе. Наш звездный совет: не давите на него расспросами, все равно ничего дельного не добьетесь. Отложите допрос с пристрастием до завтра. Звезды Вам рекомендуют его накормить и уложить спать. И лечь рядом.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек будет довольно робок и нерешителен, что может нанести непоправимый вред Вашим с ним отношениям, даже если их с большим трудом можно назвать зарождающимися. Впрочем, растормошить его и заставить действовать вполне в Ваших силах.



Водолей

Сегодня Вас будут атаковать призраки прошлого. Вам неожиданно захочется вернуться к своему некогда любимому человеку или хотя бы увидеть его, услышать его голос, почувствовать, что он рядом. Главное, чтобы это не испортило Ваши нынешние отношения с Вашей новой половинкой.









Рыбы

Нынешний месяц — Ваш месяц! И сегодня Вы в этом очередной раз убедитесь. Удача поплывет Вам в руки. Главное — ее не упустить. Поэтому не стесняйтесь отвечать искренними улыбками на улыбки прохожих, дарить всем радость и свет. Окупится сторицей!

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