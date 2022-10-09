Гороскоп на сегодня, 10 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:24, 09 окт 2022

Благоприятный день. Влияние позитивных тенденций заметно и в деловой сфере, и в личных отношениях. Можно договориться о сотрудничестве, найти новых союзников, укрепить существующие связи. Люди, близкие друг другу по духу, легко находят общий язык, обходятся без споров и разногласий.







В конце дня будет возможность получить ответы на вопросы, которые тревожили вас в последнее время. Хорошо заниматься домашними делами, обустраивать жилище. Эффективными будут оздоровительные мероприятия. Занятия спортом и сеансы массажа сейчас особенно полезны.



Овен

Неблагоприятный день. Придется сделать непростой выбор, принять важное решение, располагая минимумом информации. Полагайтесь на свою интуицию, ее подсказкам можно доверять. Желательно ограничить деловые контакты, не стоит в этот день встречаться с потенциальными работодателями. Овнам, которые выходят на новую работу, будет трудно поладить с коллективом.



Телец

Очень удачный и интересный день. Вы можете сами выбирать, чему посвятить его – звезды готовы поддержать вас во всем. Начиная что-то совершенно новое, вы будете удивлены тому, как быстро придут первые успехи. Продолжая начатое ранее, вы быстро справитесь с решением проблем, которые казались чрезвычайно сложными.



Близнецы

Этот день идеально подходит для самостоятельной работы – у вас есть не только отличные идеи, но и все шансы реализовать их. А вот сотрудничество проблематично: вы недооцениваете окружающих, часто обижаете их своими язвительными замечаниями. Нежелательно решать вопросы, касающиеся общего бюджета, распределения материальных благ.



Рак

Важно придерживаться ранее составленного графика, по возможности – не нарушать общепринятых правил и собственных принципов. Организованность и самодисциплина являются качествами, которые сегодня будут способствовать успеху; без них же вам придется довольствоваться лишь самыми заурядными результатами.



Лев

Эмоционально день очень сложен. Вы стараетесь сохранять хладнокровие, вести себя корректно, но это дается нелегко; нервное напряжение будет очень высоким. Могут возникнуть проблемы в отношениях с давними союзниками, они предъявляют к вам требования, которым нелегко соответствовать. Не пытайтесь «заесть» стресс или справиться с ним при помощи алкоголя: облегчения это не принесет, а вот самочувствие ухудшит.





Дева

Крайне противоречивый и очень утомительный день. Вы нуждаетесь в отдыхе и покое, но не получаете ни того, ни другого. Окружающие постоянно нуждаются в вашей помощи, и вы просто не можете отказать людям, которые к вам обращаются. Некоторые представители знака так много занимаются чужими делами, что о собственных совершенно забывают.



Весы

Удается неплохо поработать, с решением профессиональных задач вы справляетесь играючи. К сожалению, на личную жизнь влияние позитивных тенденций не распространяется. Возникают нешуточные разногласия с любимым человеком, и порой будет казаться, что достичь компромисса совершенно невозможно. Однако не стоит торопить события: скоро откроются новые обстоятельства, поступит новая информация, которая поможет вам договориться.



Скорпион

В этот день вы отлично справляетесь со сложными делами, придумываете новые способы решения проблем. Находчивость представителей знака не знает границ; чем труднее задачи, с которыми вы сталкиваетесь, тем с большим энтузиазмом вы беретесь за их решение. В этот день можно встречаться с людьми, чья поддержка важна для вас – вы произведете нужное впечатление.



Стрелец

Этот день принесет много трудностей и непростых вопросов, на которые вам придется ответить самостоятельно, как бы сложно это ни было. Используйте все свои знания, всю интуицию, весь жизненный опыт – шанс найти достойный выход из опасной ситуации у вас есть.



Козерог

Сегодня вы должны быть особенно внимательны к себе, причем не только к самочувствию, но и к настроению. Эмоциональный фон дня нестабилен, сегодня вас легко вывести из равновесия, подавить. Есть опасность стать жертвой манипуляций. Старайтесь опираться на логику, будьте рациональны во всем – в этом случае вам позже не придется жалеть о совершенных ошибках.



Водолей

Плодотворный день, отлично подходящий для решения любых задач. Вам удается заметить все, что достойно внимания, проанализировать факты и прийти к правильным выводам. Не бойтесь действовать прямо и говорить то, что думаете, даже если это может кого-то обидеть. Водолеи очень предприимчивы и заключают выгодные сделки.









Рыбы

Благоприятный день, отлично подходящий для начала работы над масштабными и долгосрочными проектами, реализации смелых замыслов. Помешать добиться успеха может лишь одно – необходимость исправлять ошибки, совершенные ранее, наверстывать упущенное. Появляются новые задачи и дополнительные обязанности, но вас это ничуть не смущает: энтузиазму, с которым вы беретесь за дела, можно только позавидовать.

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