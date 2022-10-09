Любовный гороскоп на сегодня, 10 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:27, 09 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 10 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

В этот день Вашему любимому человеку придется потратить довольно много усилий для того, чтобы Вы вновь стали адекватными, радовались своему существованию в нем и искренне и радостно улыбались. Не забудьте потом его за это отблагодарить, щедро и искренне!







Телец

Сегодня вполне вероятны осложнения с родителями Вашего супруга. Они могут нежданно-негаданно нанести Вам визит и проконтролировать, как Вы заботитесь об их сынишке (дочурке). Звезды советуют Вам не впадать в панику и быть предельно корректными и вежливыми. Они останутся Вами вполне довольны.



Близнецы

Сегодня Вам стоит задуматься о том, с какой целью Вы будете говорить Вашему любимому человеку те или иные слова. Постарайтесь докопаться до сути, чтобы потом не сожалеть о непредвиденных и неприятных последствиях, значительно превзошедших ожидания.



Рак

«Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я рядом с тобой». Сегодня Вам стоит постоянно помнить об этой фразе и постараться применить ее на практике. Возможно, она пригодится Вам для того, чтобы окончательно очаровать человека, в которого Вы давно влюблены, а может быть, кто-нибудь таким образом очарует Вас.



Лев

Овнам звезды категорически не советуют читать домашним нотации и устраивать дискуссии на пустом месте. Спорьте по вопросам глобального характера, мелочи явно не стоят того, чтобы из-за них ссориться. Если же Вы продемонстрируете упорство и постоянство в защите своей точки зрения по вопросу, который никак нельзя назвать ерундовым, Вас лишь зауважают.





Дева

Если в этот день Вы почувствуете в душе холод, быстренько организуйте посиделки у камина. Огонь можно и не разводить, да же лучше от этого воздержаться, ибо романтическая обстановка спровоцирует многообещающее продолжение, а горящие дрова без присмотра оставлять опасно.



Весы

В этот день со стороны Вашего любимого человека Вам поступит довольно интересное и заманчивое предложение, которое будет весьма противоречить Вашим планам и обязанностям. Придется взвесить все «за» и «против» и выбрать единственно верный вариант. Верный именно для Вас.



Скорпион

В этот день между Вами и Вашим любимым человеком установится самая настоящая гармония. Если вы когда-то и напоминаете идеальную пару, такую, какой все завидуют и на которую все равняются, то именно в этот день. Постарайтесь запомнить, каково оно, и сохранить это чувство.



Стрелец

В этот день звезды не рекомендуют выходить из дома или хотя бы отходить от него далеко. Если уж такое случится, постарайтесь не нарушать привычного маршрута, не разведывать новых земель. Подобные исследования могут неблагоприятно отразиться на Вашей личной жизни.



Козерог

Сегодня в процессе знакомства с потрясающим представителем противоположного пола Вы умудритесь допустить все возможные и невозможные ошибки, не по разу описанные в специализированной литературе. И в этом будет Ваше особое очарование, ибо в них будет Ваша оригинальность.



Водолей

Сегодняшний день Вам и Вашему любимому человеку запомнится надолго, ибо именно сегодня произойдет что-то очень важное и значимое для вашего тандема. С каким знаком для вас будет это «очень» — плюсом или минусом — покажет время. Сразу такое и не поймешь. Впрочем, вот уж чего-чего, а времени у вас будет предостаточно.









Рыбы

Сегодня Вы будете допускать довольно грубые ошибки по невнимательности. Во всяком случае, их вероятность довольно высока. Однако Ваша половинка сделает все для того, чтобы Вам не пришлось потом в них раскаиваться, и докажет Вам, что даже самые гениальные люди иногда делают что-то не так.

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