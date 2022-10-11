Любовный гороскоп на сегодня, 12 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:37, 11 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 12 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваши с Вашим любимым человеком общие знакомые будут неблагоприятно Вам о нем отзываться, что, естественно, Вас не обрадует и не обнадежит. Постарайтесь понять, кто Вам важнее: знакомые или Ваша половинка. Ведите себя правильно в полном соответствии с этими выводами.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет стараться сделать для Вас сюрприз, что окажется неожиданно сложной задачей, ибо все его желания будут Вам видны насквозь и заранее. Постарайтесь не демонстрировать ему Ваши догадки: пусть считает себя великим конспиратором. Вам не сложно – ему приятно.



Близнецы

Вам потребуется тепло, уют и уверенность в завтрашнем дне. Желание получить все это вместе и немедленно понятно и не предосудительно, но может заставить Вас совершить ошибку. Обдумайте Ваши намерения еще раз.



Рак

Сегодня некто Вам небезразличный может непреднамеренно испортить Вам настроение. Возможно, ему потом станет за это стыдно и он сделает все возможное для того, чтобы загладить свою вину, однако результата это не изменит. Будьте готовы к тому, что в личной жизни есть не только праздники.



Лев

Сегодня Вы поймете, что недавно произошедшее событие действительно кардинальным образом изменило Вашу личную жизнь. Только вот непонятно, в какую сторону и что теперь с этими изменениями делать.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек явно будет что-то от Вас скрывать, что Вам, естественно, категорически не понравится. Однако не спешите делать далеко идущие выводы. Может быть, Вам действительно лучше не знать о том, о чем Вам не говорят? Многия знания – многия беды…



Весы

Сегодня Вам все время будет что-то мешать. В результате Вы можете опоздать на свидание или забыть выполнить просьбу, которую получили от любимого человека и клятвенно обещали обязательно выполнить. О последствиях можете догадаться сами.



Скорпион

Окажите Вашей половинке посильную помощь. Почистите картошку или подметите опилки после строгания очередной дощечки. Обязательно похвалите его творческий порыв и желание сделать что-то хорошее и полезное. Вам несложно, а как ей будет приятно — словами не передать!



Стрелец

В этот день Вам пригодятся мудрость и рассудительность в отношениях с Вашим любимым человеком. В противном случае скандалов Вам сегодня не избежать, а любви они, как известно, не благоприятствуют. Упрекнете непутевую половинку завтра, а сегодня постарайтесь потерпеть.



Козерог

Сегодня самый подходящий день для того, чтобы расстаться с призраками прошлого, которые мешают Вам строить Вашу счастливую и радужную личную жизнь. Сделать это будет нелегко, поскольку они вцепятся в Вас, как репей, и не захотят от Вас отрываться ни за какие коврижки. Но кто здесь, в конце концов, главный?



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется чем-то Вас удивить, даже ошарашить. У него это с успехом получится, но только в том случае, если Вы будете действительно искренне показывать свои чувства и не скрывать от Вашей половинки ничего из того, что хотели бы скрыть.









Рыбы

В этот день Вам будет довольно трудно определиться со своими чувствами относительно дорогого Вам человека или того, кто претендует на это почетное звание. Если Вы не знаете твердо, какое имя дать процессу, творящемуся у Вас в душе, лучше и не давайте. Пусть почетче выкристаллизуется.

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