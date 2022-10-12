Гороскоп на сегодня, 13 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:07, 12 окт 2022

Непростой день. Многие в большей степени, чем обычно, подвержены влиянию окружающих, и для таких людей практически любое общение становится эмоциональным испытанием. Другим не хватает деликатности и такта, часто они обижают друзей и знакомых, совершенно того не желая.







Не пытайтесь поднять себе настроение с помощью шопинга и дорогостоящих развлечений — скорее всего, вы только зря потратите деньги. Можно получить моральную поддержку у близких людей, но только после того, как вы расскажете о том, что вас действительно беспокоит.



Овен

Возможны неприятности на работе, и довольно серьезные. Конечно, вы не сдадитесь и не впадете в отчаяние, но настроение может испортиться, многие представители знака на время утратят оптимизм и интерес к делам. Но бросить начатое будет большой ошибкой, так что проявите целеустремленность и не идите на поводу у обстоятельств.



Телец

Первую половину дня вы будете пребывать в замечательном настроении. Вы сможете проявить себя как невероятно интересный собеседник и внимательный возлюбленный. Вы будете не только рассказывать веселые истории из своей жизни, но и участливо слушать. Возможно, вы узнаете немало полезной информации, которая вам скоро пригодится или подвигнет научиться чему-то новому.



Близнецы

Этот день будет трудным. Не рассчитывайте на поддержку звезд – вероятность того, что вы ее получите, минимальна. Возможны проблемы в деловых отношениях, у некоторых Близнецов возникнут серьезные разногласия с руководством. Самые впечатлительные представители знака готовы бросить все и уйти с работы, более спокойные начинают поиски нового места.



Рак

Вы очень комфортно чувствуете себя в обществе сослуживцев и деловых партнеров, любые переговоры проходят не только плодотворно, но и очень приятно. Ваши идеи получают поддержку; сейчас самое время поделиться с союзниками какими-то смелыми и оригинальными замыслами.



Лев

День неблагоприятен с профессиональной точки зрения, в работе могут возникать серьезные трудности. Вы отстаиваете свое право действовать самостоятельно, руководствуясь исключительно собственным мнением, окружающим же это не по вкусу. Очень часто вы не прислушиваетесь к хорошим советам только из-за упрямства; об этом позже придется пожалеть.





Дева

Яркий, запоминающийся день, к тому же очень благоприятный и плодотворный. Представители знака способны в корне изменить свою жизнь, стоит только захотеть. Вовремя поступает полезная информация, вам не приходится принимать решения, основываясь только на подсказках интуиции. Вы даете на редкость хорошие советы, окружающие это наверняка заметят.



Весы

В этот день вы сможете добиться неплохих результатов, если не станете откладывать в долгий ящик дела неприятные и скучные. Важные деловые встречи лучше назначать на середину дня – это время подходит для обсуждения важных вопросов, связанных с финансами и профессиональным сотрудничеством.



Скорпион

День связан с получением важной информации, которая заставит вас заинтересоваться какой-то совершенно новой сферой. Даже на незнакомом поприще вы быстро добиваетесь успехов. Однако не будьте слишком самоуверенны, прислушивайтесь к советам знающих людей. Возможно получение предложений, сулящих значительное увеличение доходов.



Стрелец

Для того чтобы добиться успеха, нужно действовать быстро — но вам очень трудно собраться с силами, многие представители знака склонны откладывать даже неотложные дела. Деловые встречи начинаются не лучшим образом, но заканчиваются на позитивной ноте, и это исключительно ваша заслуга; свое обаяние вы используете умело и своевременно.



Козерог

Дел будет много, не исключено, что уже в середине дня вы почувствуете усталость. К тому же рассчитывать на чью-то помощь очень трудно: если вы ее и получаете, то совсем не в такой форме, в которой рассчитывали. Неожиданное заявление любимого человека может поставить вас в тупик, заставить усомниться в целесообразности продолжения отношений.



Водолей

Вы слишком многое принимаете на веру; не ленитесь проверять полученную информацию, это поможет избежать ошибок. Трудновато сосредоточиться на работе, многие представители знака больше думают о личных делах, чем о профессиональных. Недоброжелатели и конкуренты могут этим воспользоваться.









Рыбы

Вы стремитесь проникнуть в суть вещей и значительную часть этого дня проводите в размышлениях. К счастью, сейчас нет необходимости действовать решительно, и можно спокойно провести время. Не потакайте своим вредным привычкам, избегайте любых излишеств. Приветствуется соблюдение правил здорового образа жизни.

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