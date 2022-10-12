Любовный гороскоп на сегодня, 13 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:11, 12 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 13 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек может вызывать в Вас злость и раздражение, причем независимо от того, что он будет или не будет делать. Негатив будет абсолютно автономным чувством, которое звезды рекомендуют Вам держать при себе или выплеснуть только на бумагу. Ни в коем случае не на Вашу половинку!







Телец

Сегодня на какой-то момент Вам удастся забыть о том, что Вас не устраивает в Вашей личной жизни, и просто побыть собой, естественно и без особых усилий. Постарайтесь запомнить это ощущение и пронести его через длительный период времени. Оно Вам еще пригодится.



Близнецы

Сегодня вам вряд ли удастся провести день наедине друг с другом и с вашей любовью. Друзья, родственники, дети, внуки — кажется, все специально сговорились препятствовать вашему романтическому уединению. Радуйтесь, что в этом мире так много людей, которым вы нужны, и отложите вечер на двоих на другой раз.



Рак

Будьте внимательны к тому, что Вам говорит Ваш любимый человек. Не потому что он скажет что-либо принципиально важное, а потому что однажды Вы вспомните эти слова, к месту и вовремя, чем его приятно удивите. Людям всегда нравится, когда их цитируют.



Лев

В этот день Вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с Вами, поэтому он постарается каким-то образом увеличить дистанцию между вами, хотя бы на небольшой промежуток времени. Отнеситесь к этому с пониманием: уже завтра всё вернется на круги своя.





Дева

Если Вам сегодня станет очень грустно, посмотрите на небо. Вашему любимому человеку этот совет тоже подойдет, но будет действеннее, если на небо вы посмотрите вместе, обнявшись и прижавшись друг к другу. Никакие логические выкладки и бурные обсуждения не принесут вам такого облегчения.



Весы

Сегодня Вы будете уничтожать на своем пути все, от дорогой посуды и недорогого оконного стекла до отличного настроения Вашего любимого человека. Как можно меньше общайтесь с людьми, ибо общение с Вами будет их травмировать. К счастью, такая напасть с Вами происходит не так часто.



Скорпион

Ваш любимый человек располагает довольно важной информацией, которая Вам по той или иной причине неизвестна. Он либо сам сегодня проговорится невзначай, либо Вам удастся ловко вытащить из него информацию, причем настолько ловко, что он и сам этого не заметит.



Стрелец

Сегодня Вы нечаянно узнаете какую-то тайну Вашего любимого человека, благодаря которой Вам станет многое понятно в его поведении и характере. Только о том, что Вы знаете несколько больше, чем ему хотелось бы, рассказывать не стоит. Реакция может быть неадекватной.



Козерог

Если у дяди Федора в свое время была повышенная лохматость (или у дяди Шарика?), то у Вас сегодня будет наблюдаться повышенная колючесть, она же вредность, она же ехидность. Если у Вашей половинки больное самолюбие или напрочь отсутствует чувство юмора, ей остается только посочувствовать. Впрочем, а нужен ли Вам такой человек? Решать Вам.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поделиться с Вами чем-то сокровенным. Это сокровенное поможет Вам лучше понять его и его характер, объяснит Вам многие его странные поступки и заставит еще сильнее привязаться к Вашей половинке. Чувство станет куда ярче и глубже.









Рыбы

Сегодня нет смысла жаловаться Вашему любимому человеку на то, что у Вас в жизни что-то не заладилось, он все равно этого не поймет. Вместо желанного сочувствия Вы получите подробную лекцию назидательным тоном о том, что нужно сделать, чтобы срочно стало лучше.

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