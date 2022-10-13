Гороскоп на сегодня, 14 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

20:57, 13 окт 2022

День приносит много проблем, причем именно в тех областях, где они никак не должны были возникнуть. Неожиданные затруднения многих ставят в тупик, раздражают и угнетают – естественно, что отношения между людьми становятся более напряженными. Поводом для разногласий может стать любой пустяк, только самые тактичные и деликатные смогут избежать ссор.







Очень многие сегодня склонны к импульсивному и даже агрессивному поведению, необдуманных поступков. Это может стать причиной происшествий на дороге, несчастных случаев, травм.



Овен

Хороший день для покупок. Вы приобретаете вещи, которые вам вскоре пригодятся. Есть шанс обрести поддержку человека, способного сделать многое для того, кто заслужит его доверие. Вероятны денежные поступления, возможно заключение выгодных сделок. Ваши профессиональные успехи вызывают зависть недоброжелателей.



Телец

Подумайте, как можно разнообразить свою повседневную жизнь. Возможно, не хватает смены обстановки или развлечений. Сегодня с большим энтузиазмом можно приняться за устройство праздников, поездок на природу, посещение увеселительных мероприятий и т.п. Но будьте осторожны в оценке своих сил: есть вероятность упадка энергии из-за желания свернуть горы.



Близнецы

Трудно сосредоточиться на мелких текущих делах, хочется грандиозных побед и свершений. Многие Близнецы в этот день совершают поступки иррациональные и необдуманные, но удивительным (для окружающих) образом ведущие к успеху. Интересно, что у тех, кто попытается следовать вашему примеру, не получится ничего хорошего.



Рак

День неоднозначный. Вы хотите успеть многое, и поэтому беретесь то за одно дело, то за другое. Но результаты оказываются очень скромными — вы недовольны собой, да и на окружающих сердитесь. Между тем, все дело в правильном распределении времени и сил.



Лев

Очень благоприятный день для работы, в первую очередь — для тех, кто много общается с людьми. Вы способны найти подход к каждому и даже недавних врагов сделать своими союзниками. Не возникнет сложностей и у Львов, которым потребуется посетить государственные инстанции, оформить документы, решить сложные финансовые вопросы.





Дева

День, когда вы добиваетесь неплохих результатов, мастерски используя окружающих в своих интересах. Самое забавное заключается в том, что люди даже не догадываются, что работают на вас. Обаяние Дев не остается незамеченным, представители знака способны завоевать симпатию любой особы – даже той, которая раньше интересовалась исключительно собой.



Весы

Преобладает влияние позитивных тенденций, если проблемы и возникают, то только мелкие и незначительные. В первой половине дня возможно получение приятных известий, не исключен и неожиданный визит гостей, которым вы будете очень рады. Этот день подходит для романтических свиданий и дружеских встреч.



Скорпион

Возможны неожиданности – и, к сожалению, не только приятные. Но речь идет только о мелочах, так что вам не стоит особенно беспокоиться. Если относиться к трудностям этого дня с юмором, непременно найдутся люди, которые помогут вам преодолеть преграды. Возможно заключение выгодных сделок, есть шанс удачно продать что-то ненужное.



Стрелец

Если у вас есть соперники или конкуренты, можно не сомневаться в том, что сегодня вы одержите над ними убедительную и легкую победу. К тому же вы очень обаятельны и наверняка завоюете симпатии всех, кто будет наблюдать за схваткой. Не бойтесь начинать служебные романы: они окажутся полезными во всех отношениях.



Козерог

Энергии, решительности, находчивости и прочих замечательных качеств у вас предостаточно, беда в том, что всему этому вы находите не самое достойное применение. Чем раньше вы расставите приоритеты и определитесь с планами, тем меньше времени и сил будет потрачено зря.



Водолей

Начало дня – благоприятное время для того, чтобы подумать о чем-то важном, постараться решить проблемы, которые уже давно вас беспокоят. Возможно появление оригинальных идей, связанных с работой или творческой самореализацией. Многим Водолеям события этого дня помогут подняться по карьерной лестнице.









Рыбы

Вы недовольны, хотя многое складывается удачно. Все дело в том, что вы слишком большое значение придаете мнению окружающих, слишком стараетесь понравиться людям, которым вы на самом деле безразличны. Справиться с плохим настроением помогает творчество; пойте, музицируйте, танцуйте, рисуйте – все это помогает вновь обрести душевное равновесие.

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