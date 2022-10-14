Гороскоп на сегодня, 15 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:58, 14 окт 2022

Нужно умерить амбиции и взять желания под контроль. Чрезмерная настойчивость в достижении желаемого вредна: она разрушает союзы, ставит под угрозу проверенную временем дружбу. Соблазн добиться цели, пройдя по головам соперников и конкурентов, сегодня очень велик. У личностей незрелых и не обладающих жизненным опытом едва ли найдутся силы ему противостоять. Таких людей ждет жестокий, но очень полезный урок.







Важна готовность прислушиваться к чужому мнению, способность поступить так, как лучше для других. Только помощь друг другу и взаимная поддержка делают этот день сносным



Овен

Это день плодотворной и серьезной работы. Беритесь за то, что действительно трудно: сегодня вам по силам справиться с самыми сложными задачами. Вероятен успех в коммерческой деятельности, вы правильно распоряжаетесь деньгами. Старайтесь больше быть на людях – вас ждут интересные встречи и полезные знакомства.



Телец

Не все получается сразу, но вы не должны сдаваться. Прогресс в деловых переговорах станет возможным, если вы воспользуетесь своим обаянием; личные интересы смешиваются с деловыми, и это идет вам на пользу. Стоит уделить особое внимание своему внешнему виду: сегодня у вас будет шанс произвести неизгладимое впечатление на человека, который вам небезразличен.



Близнецы

Складывается неоднозначная и запутанная ситуация, разобраться в ней будет труднее, чем вы ожидали. Поступает противоречивая информация, вам нужно время, чтобы проанализировать факты и сделать правильные выводы. Старые деловые партнеры могут не оправдать ожиданий, а вот новые проявят себя самым лучшим образом.



Рак

День сложный. Далеко не все получается так, как хотелось бы, и едва ли вы можете винить в этом кого-то, кроме себя. Вы оказываетесь втянуты в чужие конфликты, попытки миротворчества обречены на неудачу. Люди, некогда оказавшие вам услуги, пытаются манипулировать вами, требуют нешуточных жертв. Проявите твердость – у вас будет возможность защитить свои интересы.



Лев

Будьте готовы к тому, что для достижения любого результата придется приложить нешуточные усилия. Это один из тех дней, когда легко дается только то, что вам вообще не нужно. Возможны серьезные разногласия на работе и дома, ваша точка зрения не встречает ни поддержки, ни одобрения, как бы упорно вы ее не отстаивали.





Дева

Этот день приготовил для вас массу приятных сюрпризов. У представителей знака появляется возможность реализовать какие-то давние замыслы, воплотить в жизнь давно задуманное. Вероятны встречи с людьми, которые некогда играли важную роль в вашей жизни; теперь они могут попытаться оказать на вас давление, использовать вас в собственных интересах.



Весы

В начале дня придется поволноваться, многое будет идти не так, как вы ожидали, возможны серьезные проблемы в общении с друзьями и родственниками. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, и вы чувствуете себя все лучше, возвращаются оптимизм и уверенность в своих силах.



Скорпион

Вы сохраняете хорошее настроение, что бы ни происходило, отлично ладите и с коллегами, и с друзьями, и с новыми знакомыми. Даже с теми, кто совершенно на вас не похож, удивительным образом удается найти общий язык и договориться о совместной деятельности.



Стрелец

Нужно успеть многое, поэтому в первой половине дня никак нельзя тратить время зря. В это время вы должны быть особенно серьезны и внимательны, если имеете дело с деньгами или важными финансовыми документами. Хорошо складываются поездки, переговоры проходят плодотворно, некоторые представители знака получают интересные деловые предложения.



Козерог

Благоприятный день для урегулирования конфликтов и преодоления разногласий. Наблюдательным представителям знака удается вывести тайных недоброжелателей на чистую воду. Возможно появление новых интересов и увлечений, кругозор расширяется стремительно, вместе с ним растут и амбиции.



Водолей

Чужие проблемы не оставляют вас равнодушными, вы охотно приходите на помощь людям, которые в ней нуждаются. Дел у вас много, но вы не чувствуете усталости, успеваете гораздо больше, чем представители других знаков, потому что не тратите время на пустые разговоры и напрасные сомнения.









Рыбы

Благоприятный день для работы, можно браться даже за проекты, о которых вы имеете лишь самое приблизительное представление. Этот день будет удачным для Рыб, чья деятельность требует активного участия в светской жизни, общения с людьми. Хорошо проходят публичные выступления.

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