Гороскоп на сегодня, 16 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:40, 15 окт 2022

Неоднозначно начало дня. Не исключено, что в это время придется волноваться из-за денег или появятся какие-то проблемы, ради решения которых нужно будет изменить планы. Но тот же период связан с новыми возможностями, он дает шанс добиться большого успеха. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, что нужно предпринять, чтобы получить желаемое.







Вторая половина дня будет более ровной и приятной. Удастся завершить дела, начатые раньше, навести порядок. Появится ощущение стабильности, которого многим в последнее время не хватало.



Овен

Вас ждет сложный день. К некоторым проблемам, которые он принесет, вы готовы, но не исключены и неприятные неожиданности; одна из них может поставить вас в тупик. Возможны финансовые потери, неудачные сделки. Для многих представителей знака день будет связан с разочарованием в каком-то деле, которому они отдавали много сил.



Телец

Удачный и приятный день. Сложные моменты возможны лишь в самом его начале; да и здесь дело ограничится мелкими потерями и досадными недоразумениями, которые удастся немедленно прояснить. Обращайте внимание на частности и детали, факты и события, которые не бросаются в глаза.



Близнецы

В первой половине дня придется работать – много, плодотворно, с энтузиазмом. Дела, требующие внимания, вам действительно интересны, поэтому справляетесь вы с ними быстро, заодно получая немало ценной информации и заводя полезные знакомства. Благоприятна финансовая картина, есть шанс неплохо заработать.



Рак

Вы сами создаете себе трудности, не желая считаться с очевидными фактами и предпочитая верить в собственные выдумки. Но даже в этом не было бы большой беды, если бы рядом не оказалось человека, способного ловко использовать вашу доверчивость в своих интересах. Держитесь подальше от тех, кто обещает слишком многое, льстит вам, говорит то, что вы хотите услышать.



Лев

У вас будет много дел; отдыха и праздного времяпровождения этот день не обещает. Вам трудно отделить главное от второстепенного, поэтому вы постоянно чем-то заняты: все время что-то улаживаете, урегулируете, решаете чьи-то проблемы. Между тем, вашего внимания сегодня не хватает именно тому человеку, который вам особенно дорог. Найдите время для общения с самыми близкими, даже если ради этого придется ответить отказом на чью-то просьбу.





Дева

Один из сложных дней, на которые эта неделя не поскупилась. Сегодня вам придется противостоять превосходящим силам врага, выбиваться из сил в надежде одержать верх над теми, кто могущественнее вас. Шансы на успех невелики, но все не торопитесь сдаваться: настойчивость, проявленная в этот день, сослужит вам хорошую службу.



Весы

Этот день не потребует от вас ни выдающихся трудовых подвигов, ни каких-то особенных свершений. Просто действуйте так, как вам удобно, и все сложится наилучшим образом. Некоторым Весам захочется отложить все дела, провести день в неге и праздности – что ж, сегодня представители знака могут себе это позволить.



Скорпион

Вы способны совершить нечто невероятное. Проследите за тем, чтобы это было, по возможности, безопасным. Рисковать и испытывать судьбу не рекомендуется. Требуют внимания отношения с руководством: вы склонны к излишней прямолинейности, это может стать причиной конфликтов. Нежелательно также критиковать коллег, даже если у вас есть для этого веские причины.



Стрелец

Благоприятный день, в течение которого вы не раз удивитесь своим успехам. Действительно, вы вроде бы не делаете ничего особенного, а удача сама идет в руки. Постарайтесь использовать это прекрасное время максимально эффективно. Чем больше дел вы запланируете, чем больше встреч назначите, чем лучше.



Козерог

Старайтесь сохранять хладнокровие и ясность ума, не идите на поводу у эмоций. События этого дня в большинстве своем – результат ваших собственных поступков. Поэтому, если вы чем-то недовольны, не тратьте время на поиски виновников. В этот день хорошо размышлять на серьезные темы, обсуждать важные вопросы.



Водолей

Общение, в целом, порадует. Не стоит только спорить и доказывать что-то тем, кто не хочет слушать. Будьте хладнокровнее и дипломатичнее. Возможно, в вашем окружении появился сплетник. Вторая половина дня хороша как для инвестиций, так и для получения дивидендов. В это время можно делать покупки, особенно приятными будут предметы одежды.









Рыбы

Преграды, возникающие на вашем пути, отнюдь не являются непреодолимыми – просто нужно использовать нестандартные методы, чтобы приблизиться к цели. А это значит, что вам предстоит экспериментировать и рисковать; будьте решительны и полагайтесь в большей степени на собственный здравый смысл, а не на подсказки осторожных окружающих.

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