Любовный гороскоп на сегодня, 16 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:43, 15 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 16 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Ваше основное кредо сегодня — это искренность. Малейшее от него отступление чревато печальными последствиями, которые отразятся в первую очередь на Ваших отношениях с любимым человеком, поэтому стоит об этом помнить по возможности все время.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет исполнять для Вас функцию солнца днем, освещая Ваш путь и грея Ваше замерзшее сердце, и путеводной звезды ночью, показывая правильную дорогу и поражая своей яркостью и красотой. Оцените эти его действия по достоинству.



Близнецы

Если Вас что-то не устраивает, не стесняйтесь прямо и честно сказать об этом Вашему любимому человеку. Сорняки надо давить в зародыше, а проблемы решать еще до их появления, иначе может стать слишком поздно. Будьте внимательны к появлению нежелательных тенденций в ваших отношениях!



Рак

В этот день у Вас в доме и в душе будет неожиданно тепло и уютно. Совсем как в сказках про счастливые семьи, которые живут долго и счастливо. Звезды рекомендуют наслаждаться каждой секундой этого дня и не забывать поблагодарить за Ваше прекрасное сегодня Вашего любимого человека.



Лев

Личная и семейная жизнь Овнов бьют сегодня ключом! Не исключено, что разводным и друг друга. Нынче следует предпринять особенные усилия, чтобы две сферы жизни, которые Вам хотелось бы удержать на расстоянии друг от друга, не столкнулись с диким дребезгом. Лучше перебдеть – не нарывайтесь на неприятности. Кстати, это касается даже тех, кто не склонен к адьюльтеру – человеку ведь всегда есть, что скрывать.





Дева

Если сегодня Ваш любимый человек вздумает Вас обижать, у Вас найдется неожиданный защитник, на которого Вы и надеяться не могли. Поскольку Вашей фантазии на подобное развитие событий не хватало. Постарайтесь извлечь максимум выгоды из создавшейся ситуации.



Весы

Сегодня друг Вашего любимого человека будет Вас понимать даже лучше, чем сам любимый человек. Однако это вовсе не означает, что Вам пора переквалифицироваться в почитатели и любители этого друга и начать строить на него далеко идущие планы. Просто на Вашем пути попался хороший человек.



Скорпион

Скорпионы сегодня во всем будут руководствоваться своим позитивным отношением к жизни. Очень неплохая позиция, но нынче стоит чуть более реально глядеть на вещи, может быть, и не все так радужно, как Вам кажется на первый взгляд. Река амурной жизни полна подводных камней. Не совершайте необдуманных поступков, наивность Вам оправданием не будет.



Стрелец

Пожалуй, Вашему компьютеру со всеми его многозадачными операционными системами останется только позавидовать Вам сегодня — успевать все делать Вы будете феноменально. Если Вы решите одновременно заняться любимым человеком и работой, то Ваша половинка даже не заметит, что Вы от нее отвлекаетесь, а работа и вовсе не пострадает. Не забудьте потом опытом поделиться — такое не у всех получается.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку очень пригодятся некоторые знания, которые он некогда почерпнул из разговоров с Вами. Поэтому постарайтесь с утра обсудить с ним как можно больше всяких вопросов, которые могут его заинтересовать: может быть, что-нибудь свеженькое также пойдет ему на пользу.



Водолей

Сегодня стоит беспрекословно выполнять все просьбы, требования и приказы Вашего любимого человека, какими бы нелепыми они Вам ни казались. На самом деле он будет куда мудрее и дальновиднее Вас, и уже завтра Вы это поймете. Пока же принимайте все на веру.









Рыбы

Сегодня Вам покажется, что все Ваши слова, слезы и просьбы напрасны. Как бы Вы ни пытались достучаться до небес, то есть до Вашего любимого человека, это не оказывает никакого воздействия. А может быть, стоит попробовать говорить тихо? Тогда к Вам невольно прислушаются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram