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Гороскоп на сегодня, 17 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

19:36, 16 окт 2022

День беспокойный и напряженный, часто связанный с напрасными ожиданиями и ложными надеждами. Многим оказывается нелегко разобраться в собственных чувствах: они слишком противоречивы. Неудачными будут попытки решить личные проблемы, урегулировать разногласия с близкими.



Стоит сосредоточиться на работе: у вас будет шанс не только добиться в ней успеха, но и привести мысли в порядок. Возможны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Поездки, даже незапланированные, складываются исключительно удачно.

Овен
В этот день едва ли удастся достичь каких-то реальных успехов, однако есть шанс договориться о сотрудничестве с потенциальными партнерами, найти союзников, произвести приятное впечатление на новых знакомых. Вы не упускаете возможность показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать свои достоинства. И пусть кого-то раздражает такая самореклама – важнее то, что она приносит плоды.

Телец
Очень удачный день для работы – в данной сфере влияние позитивных тенденций практически безгранично. Вы успешно решаете проблемы прошлой недели и приступаете к осуществлению новых планов, находите союзников и единомышленников, с которыми оказывается очень приятно иметь дело. Динамично развиваются связи с иностранными партнерами. Можно отправляться в командировки.

Близнецы
Тайное становится явным, но вас это только радует. Окружающие узнают, насколько неординарной и выдающейся личностью вы являетесь, по достоинству оценят ваши таланты и достижения последнего времени. В связи с этим возможно неожиданное получение заманчивых предложений как профессионального, так и личного характера.

Рак
День связан с профессиональными разногласиями, не исключен конфликт с руководством. К счастью, вы вовремя пойдете на уступки, поэтому события этого дня не будут иметь неприятных последствий. Возможны споры с деловыми партнерами. Отстоять свою точку зрения будет непросто, но вы справитесь с этой задачей.

Лев
Для вас день складывается в меру удачно. Для достижения поставленных целей приходится потрудиться, но вы не видите в этом большой беды – в конце концов, дело того стоит. К тому же сегодня вам наверняка удастся найти людей, на помощь которых вы сможете рассчитывать. Могут напомнить о себе старые друзья.


Дева
Вас ждет очень удачный день. Можно приступить к важному и сложному делу, не сомневаясь, что у вас будет возможность благополучно довести его до конца. Девы, нуждающиеся в поддержке влиятельных людей, сегодня без труда найдут ее. Благоприятна финансовая картина, о деньгах можно просто не думать.

Весы
Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается хорошо, несмотря на мелкие неприятности. Удается решить важные вопросы, заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Находчивость и изобретательность помогают представителям знака преодолеть преграды, воздвигнутые на их пути тайными недоброжелателями. Хорошо складываются деловые поездки, сделки, заключенные вдали от дома, приносят большую прибыль.

Скорпион
Неудачно проходит первая половина дня: в это время вам трудно защищать свои интересы, сохранять спокойствие, если кто-то с вами не согласен. В поездках могут возникнуть проблемы, решение которых займет много времени. Эффективны занятия спортом, многим представителям знака удастся выбрать подходящую диету. Можно покупать мелкую бытовую технику, а вот от крупных приобретений лучше воздержаться.

Стрелец
День легкий и приятный. Вам удается собрать вокруг себя людей, с которыми приятно и интересно иметь дело, поэтому скучать не приходится. Увенчаться успехом могут многие начинания, чем они смелее, тем лучше. У вас достаточно энергии и настойчивости для того, чтобы довести до конца даже непростое дело.

Козерог
Благоприятное стечение обстоятельств поможет воплотить в жизнь давние замыслы, которые вы считали почти невыполнимыми. В профессиональной сфере сильно влияние позитивных тенденций, появляется возможность подняться по карьерной лестнице, присоединиться к работе над проектами, которые принесут большие доходы.

Водолей
Будьте очень терпеливы: стремясь получить желаемое как можно быстрее, вы совершаете одну ошибку за другой. Стоит прислушиваться к советам опытных друзей, старших коллег; собственных знаний сегодня может быть недостаточно. Нежелательно делать крупные покупки, особенно незапланированные.



Рыбы
Наконец-то позитивные тенденции дают о себе знать! Звезды готовы поддержать вас во многих начинаниях. Особенно хорошо вы справляетесь с делами, требующими фантазии и творческого похода. Можно рисковать (конечно, с умом): вам повезет.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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