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Любовный гороскоп на сегодня, 17 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 17 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

19:40, 16 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 17 октября 2022 года, по знакам зодиака

Овен
Сегодня Ваш любимый человек будет способен вернуть Вас к жизни одним своим жестом, одним словом, одной фразой. Главное, чтобы он правильно их подобрал, потому что в противном случае все может обернуться с точностью до наоборот. То есть против Вас и Вашего благополучия.



Телец
Сегодня звезды советуют Вам поиграть в измену. Не изменить, а именно поиграть. Примите приглашение в кафе от человека, давно смотрящего на Вас томным взглядом, или пригласите в кино симпатичную сотрудницу. Это внесет романтики в Вашу жизнь и еще раз даст понять, что Ваша половинка – лучшая.

Близнецы
У Вашего любимого человека, очевидно, есть сегодня все поводы обижаться на Вас. Звезды предсказывают, что он будет много думать о Вас и скучать. Почему бы не набрать его номер или хотя бы не послать ему sms?

Рак
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что Вы ведете себя не совсем так, как он считает нужным и предполагает логичным. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы удивление по поводу Ваших поступков его не расстраивало и приносило лишь позитивные впечатления.

Лев
Нынче Вас будут преследовать рассказы о некой давно угасшей, но все еще нежно хранимой в воспоминаниях любви. Проявите максимум такта — не говорите гадостей, даже если Вам страшно надоело все это слушать.


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку не захочется о чем-то Вас просить и уговаривать Вас на что-то. Он будет терпеливо ждать, пока Вы сами уговоритесь и согласитесь, а если такового чуда не произойдет, сильно на Вас обидится, потому что ожидания не совпадут с результатом.

Весы
Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком совместно что-нибудь сконструировать своими руками. От игрушки до мебели. Главное — все делать вместе.

Скорпион
Сегодня многое в Вашей личной жизни будет зависеть от Ваших выдержки, умения постоять за себя и терпимости к недостаткам окружающих Вас людей. И Вашего любимого человека в первую очередь. Если таковые качества в Вашей душе вовремя обнаружатся, никаких проблем в этот день для Вас не предвидится.

Стрелец
Сегодня Ваш любимый человек будет говорить с Вами о непонятных Вам вещах, которые Вас будут удивлять и повергать в некое недоумение. Постарайтесь дать ему понять, что Вам не все из того, что он говорит, интересно и нужно. Если поймет и все объяснит или прекратит развивать эту тему – цены ему не будет.

Козерог
Не стоит сегодня поддаваться на соблазны и уговоры. В конце концов, Ваши чувства по отношению к дорогому Вам человеку куда важнее того, что предлагает Вам судьба-искусительница. И хотя Вам временами будет очень любопытно, интересно и занятно, зажмурьте глаза и пройдите мимо. Так будет лучше.

Водолей
Сегодня Вам будет непросто понять, чего от Вас ожидает Ваш любимый человек и, главное, с какими целями. Многие его серьезные слова или просьбы Вы будете воспринимать как шутку, что вовсе не будет способствовать отличному пониманию друг друга, равно как и эффективному взаимодействию.



Рыбы
Сегодня Вашему любимому человеку будет очень трудно сформулировать для Вас свое отношение к Вам, к жизни и к создавшейся ситуации. Впрочем, сделать ему как-то это придется, потому что иначе он рискует быть Вами не понятым, что может привести к некоторым проблемам.

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Гороскоп на сегодня, 17 октября 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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