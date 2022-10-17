Любовный гороскоп на сегодня, 18 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:15, 17 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 18 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Если Вас вдруг пригласит на свидание человек, от которого Вы этого не ожидали, смело соглашайтесь и идите. Даже если оно не окончится сказочным «жили они долго и счастливо и умерли в один день», удовольствие Вы всё равно получите. Во всяком случае, самым обаятельным и привлекательным почувствуете себя без сомнения.







Телец

Сегодня в Ваших отношениях с любимым человеком произойдет что-то непонятное, необъяснимое и странное, что никакой логике, ни мужской, ни женской, понятно не будет. А потому придется вам на время стать слепыми котятами и попробовать найти выход из ситуации на ощупь.



Близнецы

Никакие атмосферные явления не смогут помешать сегодня Вам быть счастливым. Почему бы не радоваться, ведь Вас любят и Вы любимы. А если нет, то наверняка стоите на пороге замечательных событий, которые в корне перевернут Вашу жизнь. И это Вы тоже чувствуете.



Рак

Не стоит строить фантастических теорий, объясняющих нелогичное поведение Вашего любимого человека. Все равно не угадаете. Во-первых, все люди разные, а значит, и образ мышления у них разный, а во-вторых, мужчинам женщин вообще понять трудно, впрочем, как и наоборот. Поэтому лучше спросите у него лично. Скорее всего, ответит.



Лев

Ваш любимый человек находится рядом с Вами не только для того, чтобы вместе с Вами радоваться. Поэтому сегодня Вы вполне можете поделиться с ним всеми Вашими проблемами. Он Вас поддержит и поможет Вам мудрым советом. Это будет весьма способствовать тому, что вы теперь будете доверять друг другу еще больше. А значит, и ценить ваши отношения.





Дева

Сегодня Вам покажется, что темп Вашей жизни значительно ускорился, и вот-вот Вам перестанет хватать 24 часов для того, чтобы все успеть. А это значит, что Вашему любимому человеку будет отныне уделяться куда меньше времени, внимания и сил, что не есть хорошо. Может быть, стоит чем-то пожертвовать во имя любви?



Весы

Сегодня Вам покажется, что Ваш любимый человек тратит чересчур много денег. Пусть даже все они уходят на Вас, Ваше благо и Ваше удовольствие, однако это не оправдание для такого расточительства. Воздержитесь однако от длинной лекции о пользе экономии. Лучше выясните для начала его мотивы.



Скорпион

В этот день Вы можете оказаться в роли исповедника. Вряд ли стоит пытаться избежать этой участи, напротив — всячески поощряйте желание ближнего излить Вам душу. Это сделает вас еще ближе.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек будет воистину неуправляем: здравый смысл, железные аргументы и логика на него действовать не будут. Разве что раздражение вызовут. Он точно выслушает Вас и сделает наоборот. Что ж, может быть, стоит давать ему советы, противоположные тому результату, который Вы хотите получить?



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек поставит перед собой цель: смутить Вас во что бы то ни стало. Возможно, цель эта будет неосознанной. Но от этого стремление ее достигнуть не ослабнет ни на йоту. Остается надеяться на то, что достигать своих целей он будет, делая Вас радостным, а не заставляя за себя краснеть.



Водолей

Для того чтобы решить Ваши проблемы, совсем не обязательно посвящать в них родственников. Поговорите лучше с друзьями — они будут менее склонны во всем винить Вас же.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить Вас в полезности того или иного действия. Однако он будет подобен в своем терпении родителю маленького капризного ребенка, который терпеливо, ложка за ложкой, вкладывает в рот неразумному чаду такую полезную манную кашу.

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