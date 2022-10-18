Гороскоп на сегодня, 19 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:15, 18 окт 2022

Сегодня легко впасть в уныние из-за несоответствия реальности мечтам. Не нужно давать волю таким настроениям, лучше смириться с тем, что вы не в силах изменить. Люди становятся мнительными, слишком эмоциональными, угрюмыми, плаксивыми и пассивными, что может приводить к нарушению их внутренней гармонии. Берегите свою душу от всего неприятного ей, прогоняйте скверные мысли и чувства, чтобы они не затронули вас.







При заключении любых финансовых сделок сегодня потребуется внимание к мелочам. Рассеянность станет причиной недоразумений даже при совершении самых обычных покупок.



Овен

Лучшее, что вы можете сделать в этот день – это быть собой. Ваша естественная привлекательность настолько высока, что сопротивляться ей никто не сможет. Даже недавние недруги, поймут, какой вы прекрасный человек, и немедленно пожалеют о том, что раньше не встали на вашу сторону.



Телец

Неровный день. Начинается он удачно: все складывается так, как вам хотелось бы, вы добиваетесь успеха в делах, за которые беретесь. Первая половина дня – благоприятное время для поездок, можно не сомневаться, что они сложатся удачно. Данный период также подходит для важных встреч, посещения светских мероприятий.



Близнецы

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается легко и удачно. Вы много работаете, и не напрасно: награда за труды не заставит себя ждать. Высок творческий потенциал; решения, которые вы принимаете, столь же правильны, сколь и оригинальны. Людям практического, «земного» склада трудно иметь с вами дело; а вот любителям повитать в облаках вы очень и очень по вкусу.



Рак

Нет проблемы, с которой вы не могли бы справиться. То, что представителей других знаков ставит в тупик, вас лишь слегка озадачивает. К тому же вы легко находите союзников, за еще каких! Они и в огонь за вас пойдут, и в воду, и за свои услуги ничего не попросят.



Лев

День приносит новые открытия, радует известиями от людей, по которым вы скучали. В работе открываются интересные возможности для самореализации; говорить о скором получении прибыли не приходится, но вам, безусловно, будет интересно решать возникающие задачи. Есть шанс найти новых союзников, которые много сделают для вас.





Дева

Благоприятный день для сотрудничества, деловых переговоров, поиска единомышленников и союзников. Удается найти новых партнеров и инвесторов, укрепить свои профессиональные позиции. Появляются новые возможности: есть шанс сменить работу на более высокооплачиваемую или подняться по карьерной лестнице. Возможны денежные поступления.



Весы

Меняется к лучшему финансовая картина, возможны неожиданные денежные поступления, ценные подарки. Деловые предложения, которые вы получите в этот день, откроют перед вами новые перспективы. У самых амбициозных представителей знака появится возможность немедленно подняться по карьерной лестнице. Весам, запланировавшим на этот день важные деловые переговоры, стоит быть особенно внимательными к своему внешнему виду; также следует соблюдать правила этикета.



Скорпион

День, когда вы демонстрируете свои лучшие качества и легко завоевываете симпатии окружающих. Однако будьте готовы к тому, что кто-то попытается злоупотребить вашим дружелюбием. Возможны встречи и знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизнь. С легкого, ни к чему не обязывающего флирта может начаться любовь, которая изменит вас.



Стрелец

Затруднены деловые контакты, трудно договориться с союзниками о совместных действиях. Руководство не одобряет методы, которые вы выбираете, чаще обычного критикует ваши действия. Стрельцы, которые сегодня особенно обидчивы и ранимы, могут всерьез задуматься о поиске нового места работы. Но интересные предложения вы едва ли получите.



Козерог

День будет удачным для тех, кто стремится в первую очередь к профессиональным успехам. Удачными будут обращения в вышестоящие инстанции, общественные организации, кредитные учреждения. Вы можете рассчитывать на покровительство влиятельных особ или старших родственников, однако оно вряд ли окажется бескорыстным.



Водолей

Этот день будет полон неожиданностей и сюрпризов. Надо сказать, что большую их часть Водолеи устраивают себе сами. Представители знака сегодня становятся веселыми непоседами, которых трудности вдохновляют, а препятствия – забавляют. Лишь одно может помешать вам добиться успеха: безответственность. Будьте чуть серьезнее, если не хотите, чтобы благоприятный день попал зря.









Рыбы

День, когда принимать важные решения и воплощать их в жизнь придется именно вам – на единомышленников и друзей рассчитывать не приходится. Поначалу это будет внушать беспокойство, но постепенно вы войдете во вкус. Можно строить долгосрочные планы; вы правильно оцениваете и свои силы, и сложившуюся ситуацию.

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