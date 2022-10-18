Любовный гороскоп на сегодня, 19 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:19, 18 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня 19 октября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Семья Овнов нынче будет выглядеть образцовой — вы все будете делать вместе, пребывая в мире и согласии. Хороший день для того, чтобы вместе куда-нибудь выбраться: в зоопарк, театр или просто погулять, наконец.







Телец

Сегодня Вам очень захочется вернуть какой-то этап в Ваших отношениях с любимым человеком. И хотя Вы точно будете знать, что это невозможно, подобное желание не покинет Вас до самого вечера. А то и до завтрашнего утра. Главное, чтобы оно Вашему настоящему не навредило.



Близнецы

Сегодня из-за безнаказанности Ваших действий Вы будете себя вести по отношению к Вашему любимому человеку несколько бестактно и не в рамках приличия. Впрочем, совесть о себе все равно даст знать рано или поздно, так или иначе. Только вот прислушаетесь ли Вы к ее голосу – вопрос сложный.



Рак

Сегодня все то, что казалось Вам очевидным в Ваших отношениях с любимым человеком, может рухнуть, свестись на нет, стереться и исчезнуть. Однако в Ваших силах сохранить все это и даже приумножить – были бы силы, желание и терпение. А их у Вас должно быть предостаточно.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять Вашу логику, потому что она будет несколько отличаться от привычной ему общечеловеческой. Однако любовь способна творить с людьми и не такие чудеса, поэтому в итоге все обернется добром для вашего тандема, если Вы сами не захотите обратного.





Дева

Устройте сегодня праздник живота на двоих! Можете пойти в вашу любимую кафешку или приготовить что-либо сногсшибательное дома. Для этого совершенно не обязательно целый день стоять у плиты. Если Ваша половинка так уж любит яичницу, доставьте Вы ей такое удовольствие! Заодно и сами счастливее станете.



Весы

В этот день Ваша душа будет жаждать творческой реализации и благодарных зрителей или слушателей, которые все это оценят. В роли таковых может выступить Ваш любимый человек, однако если плоды Вашей фантазии будут ему не по нраву, терпения ему хватит ненадолго.



Скорпион

Сегодня в Вашем тандеме с Вашим любимым человеком Вы будете старшим. Вам придется оберегать его от необдуманных поступков и глупых решений, защищать от нападок его недоброжелателей и всячески о нем заботиться. Непросто, но Вам очень понравится. И ему тоже.



Стрелец

Сегодня звезды не рекомендуют Вам серьезно ревновать Вашего любимого человека к какому бы то ни было представителю противоположного пола. Нынешнее положение звезд подразумевает под собой желание пофлиртовать с привлекательными мужчинами и женщинами, благо таких вокруг будет предостаточно.



Козерог

Сегодня Ваша личная жизнь будет полна всяких неожиданностей, как приятных, так и не очень. В любом случае, Вам предстоит довольно серьезно задуматься над тем, как лучше действовать в сложившейся ситуации и как увеличить количество радостей и уменьшить – гадостей.



Водолей

В этот день Вам просто необходимо окружить себя максимальным количеством дорогих Вам людей. Любимый человек, родители, родственники… Если любимых людей больше, чем один, то лучше выбрать общество наиболее любимого. В этот день не стоит себе отказывать в удовольствии быть лишь рядом с теми, кто Вам действительно приятен.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет принципиально важно поспать подольше, поэтому если Вы увидите, что он предается этому священному процессу, ни в коем случае его не будите, не отвлекайте и не мешайте ему. Иначе на Вас могут очень обидеться, всерьез и надолго.

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