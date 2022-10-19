Гороскоп на сегодня, 20 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:35, 19 окт 2022

Благоприятный день, связанный с переменами к лучшему во многих сферах. Будет проще, чем обычно, отказаться от того, что стало ненужным, устарело, мешает двигаться вперед. Многие почувствуют, что готовы не только принять важные решения, но и воплотить их в жизни, даже если это будет трудно.







Стоит обращать внимание на свои желания, делать не только то, чего ждут от вас другие. Во второй половине дня нужно избегать перегрузок: они могут стать причиной головных болей, ухудшения самочувствия в целом, бессонницы.



Овен

Постарайтесь избежать встреч с людьми, вызывающими у вас антипатию: сегодня защититься от их негативного влияния будет очень трудно. День подходит для спокойных, неутомительных занятий, размышлений на отвлеченные темы, обсуждения философских вопросов. Вам трудно провести границу между мечтами и реальными планами на будущее, поэтому близкие не всегда понимают вас правильно.



Телец

Конфликтный, напряженный день. Вы стараетесь не придавать значения возникающим проблемам, но получается это у вас плохо – все-таки все происходящее вы принимаете близко к сердцу. Многие Тельцы страдают из-за своей доверчивости; а самые невезучие представители знака из-за нее же теряют значительные суммы.



Близнецы

Начните этот день с анализа финансовой ситуации. Возможно, она не так благоприятна, как хотелось бы, поэтому от некоторых покупок и развлечений придется отказаться. На денежные поступления лучше не рассчитывать. Нежелательно давать деньги в долг и заключать крупные сделки.



Рак

Творческий потенциал несколько снижен, едва ли этот день принесет представителям знака какие-то блестящие идеи. Зато можно продолжать заниматься ранее начатыми делами, решать текущие вопросы. Очень хорошо день подходит для работы с документами, планирования бюджета. Можно отправляться в небольшие поездки.



Лев

Не самый благоприятный день. Трудности могут возникать как на работе, так и дома. Вам никак не удается выбрать верную линию поведения, действия ваши непоследовательны, и это мешает вам решать актуальные проблемы. Препятствия кажутся непреодолимыми, вы опускаете руки, даже не попытавшись достичь поставленной цели.





Дева

Если действовать быстро, можно неплохо заработать, заключить выгодную сделку. Многое будет зависеть от вашей деловой хватки, способности быстро отреагировать на перемену обстоятельств. Стоит прислушаться к советам женщин; плодотворным будет сотрудничество с представительницами прекрасного пола.



Весы

Становится совершенно ясно, что вы слишком много времени провели в прекрасной стране фантазий и иллюзий. Сейчас, когда вас из нее депортировали, приходится мириться с недостатками реального мира (надо отметить, что сегодня они кажутся вам особенно многочисленными, серьезными и неисправимыми), а это получается не сразу и не у всех.



Скорпион

Удачный день. Вы не только отлично справляетесь со всем, что задумали, но и добиваетесь значительного прогресса в делах, к которым раньше не решались подступиться по причине их сложности и запутанности. Окружающие, в том числе влиятельные люди, не остаются равнодушными к вашему обаянию, что оказывается полезным при обсуждении рабочих вопросов.



Стрелец

День приносит немало волнений и переживаний, но обусловлено это не столько происходящими событиями, сколько вашим отношением к ним. Вам хочется все контролировать, но добиться этого не получается; тут-то и кроется причина раздражения и недовольства.



Козерог

Пришло время разобраться с делами и проблемами, о которых вы предпочли надолго забыть. Если сейчас не расставить все необходимые точки, груз будет с каждым днем становиться все тяжелее. Да, сегодня вам придется потрудиться, но будьте уверены: дело того стоит.



Водолей

Вас захлестывают эмоции, и кажется, что справиться с ними совершенно невозможно. Но все же не сдавайтесь: взять ситуацию под контроль можно, только сохранив хладнокровие. Будьте очень осторожны в общении с важными для вас людьми. Наступил тот момент, когда некстати сказанное слово, случайное замечание может разрушить взаимопонимание.









Рыбы

Вам не хватает уверенности в себе, это становится серьезной проблемой. Вместо того, чтобы принимать решения и действовать самостоятельно, вы ждете каких-то советов, поддержки, помощи. Бесценное время уходит напрасно! Найдите в себе капельку храбрости и дайте ей свободу – дела резко пойдут на лад.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram