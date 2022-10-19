Любовный гороскоп на сегодня, 20 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:39, 19 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 20 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам стоит очень быстро расквитаться с Вашими делами, чтобы уделить наконец как можно больше времени Вашему любимому человеку. Ему настолько не хватает Вашего внимания, что каждая совместная минутка будет восприниматься им как самое настоящее счастье.







Телец

Сегодня Ваши возможности будут совпадать с Вашими желаниями во всем, в том числе и в личной жизни. Так что можете почувствовать себя вершителем, волшебником, великим магом и вообще кем хотите. Главное, использовать свое могущество себе же на пользу. Или своему любимому человеку – это на Ваше усмотрение.



Близнецы

Терпение и труд все перетрут. Сегодня эта фраза как раз про Вас. Если Вы действительно хотите добиться внимания и благосклонности от понравившейся Вам особы, придется приложить максимум усилий — физических, моральных и даже, возможно, материальных. Увы, никто не обещал, что будет легко.



Рак

С Вашим партнером происходит что-то странное? Не приставайте к человеку, захочет — сам расскажет, а не захочет — нечего и выпытывать, счастливее он от этого не станет. Просто подождите, само рассосется.



Лев

В этот день ваша половинка может нечаянно узнать то, что вы так тщательно от нее скрывали. Непонятно, почему именно сегодня эта информация выплывет наружу. Поэтому будьте готовы к решительным объяснениям и, в случае надобности, даже к мольбам о пощаде. Возможно, они будут уместны.





Дева

Вы внимательны и предупредительны. Вы делаете все для того, чтобы Ваш любимый человек был счастлив. Впрочем, взаимностью Вам отвечают не всегда, и это Вас обижает. Попробуйте проявлять несколько меньше внимания Вашей половинке. Она это точно заметит, задумается, почему так произошло и, возможно, сделает правильные выводы.



Весы

Оказывается, Ваша задача на сегодня гораздо проще, чем Вы думали и ожидали. Ваша половинка раскроет Вам глаза на реальное положение вещей, и Вам очень захочется ее расцеловать за такие радостные новости. Не стоит отказывать себе в этом маленьком удовольствии. Да и ей будет приятно.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется сделать перерыв в ваших отношениях, отдохнуть от Вас и своей любви. Поэтому по возможности старайтесь ему не предлагать свое общество больше одного раза, не навязывайтесь, не требуйте излишнего внимания, радуйтесь всему, что Вам предложат.



Стрелец

В этот день Вам не стоит откладывать на завтра то, что можете сделать сегодня или должны были сделать и вовсе вчера. В этот день не сделаете – никогда не сделаете. И Ваша личная жизнь пострадать от такой безалаберности может весьма существенно. Вы даже не представляете, насколько.



Козерог

Сегодня Вы еще раз убедитесь в том, что мир тесен. Вполне возможно, в этот день выяснится, что два Ваших любимых человека давно знакомы между собой или что Вы вот уже несколько лет работаете с Вашей первой любовью в соседних кабинетах. Извлечете Вы из этого обстоятельства пользу или нет — зависит только от Вас.



Водолей

В этот день Вам непросто будет привлечь внимание Вашего любимого человека к Вашей скромной персоне. Он будет находить сотню других привлекательных объектов внимания, причем в независимости от Вашей деятельности по воспрепятствованию данному процессу.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять Вашу логику, потому что она будет несколько отличаться от привычной ему общечеловеческой. Однако любовь способна творить с людьми и не такие чудеса, поэтому в итоге все обернется добром для вашего тандема, если вы сами не захотите обратного.

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