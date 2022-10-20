Гороскоп на сегодня, 21 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:55, 20 окт 2022

В этот день появляется много новых идей, смелых и неожиданных. Однако не всегда они хороши. Дело в том, что люди переоценивают свои силы и считают, что способны добиться невозможного. Поэтому прежде чем браться за реализацию плана, сделайте паузу, обдумайте ситуацию, взвесьте «за» и «против». Полезно размышлять о преградах, которые могут возникнуть на пути. Конечно, это порой портит настроение, зато помогает подготовиться к трудностям.







Очень благоприятный день с точки зрения личных отношений. Близкие люди внимательны друг к другу, легко находят общий язык, часто без слов догадываются о чем-то важном.



Овен

Вас ожидает весьма сложный день в профессиональном отношении. Овнов будут критиковать буквально на ровном месте. Не встревайте в перепалки, молча выслушайте все претензии, даже если сочтете их не вполне уместными и справедливыми. Не идите наперекор начальству, иначе рискуете впасть в немилость.



Телец

Очень удачный день. Нет и не может возникнуть такой проблемы, с решением которой вы не справились бы в считанные минуты. Удается заложить надежную основу для будущих побед. Возрастает честолюбие представителей знака, Тельцы строят все более и более грандиозные планы и отлично справляются с их реализацией.



Близнецы

День связан с необдуманными поступками, а также искушениями и соблазнами, которым будет очень трудно противостоять. Возрастает потребность в общении, вы легко завязываете знакомства, хотя относитесь к ним не слишком серьезно. Помните, что в этот день окружающие особенно сильно влияют на ваше настроение, и старайтесь держаться подальше от тех, рядом с кем вы чувствуете себя дискомфортно.



Рак

Этот день весьма благоприятен с точки зрения финансов, и дело не в том, что вам улыбается удача, а в вашем собственном конструктивном подходе к решению любых проблем, касающихся денег и имущества. Будьте готовы к незначительным на первый взгляд, но очень многообещающим переменам. Если вы будете им сопротивляться, ход многих важных для вас дел замедлится.



Лев

Благоприятный день для интеллектуальной деятельности, решения сложных задач. Вам удается проанализировать всю имеющуюся информацию, сопоставить многочисленные факты, сделать правильные выводы. Хорошо проходят встречи любого характера – и делового, и личного. День подходит и для публичных выступлений, однако вы должны быть готовы к тому, что некоторые ваши заявления вызовут острую дискуссию.





Дева

У вас есть шанс получить бесценную и чрезвычайно актуальную информацию; главное – выделить ее из того бессмысленного шума, которого в этот день будет предостаточно. Вы склонны говорить то, что думаете, кто бы ни был вашим собеседником. Как ни странно, конфликтов из-за этого не возникает; вас внимательно и увлеченно слушают.



Весы

Очень благоприятный день, успехов можно добиться практически во всех сферах жизни. Все, что требуется от вас — действовать, не откладывая, и не лениться, даже если побездельничать очень хочется. Вероятны денежные поступления, причем они могут оказаться значительнее, чем вы ожидали.



Скорпион

Может показаться, что ваших достоинств никто не замечает, но это – лишь иллюзия. Если кто-то сегодня не делает вам комплиментов и не восхищается вами открыто, то лишь потому, что завидует вам или стесняется. Это очень хороший день для любых встреч и переговоров: вы способны убедить в своей правоте даже того, кто всегда считает верным исключительно собственное мнение.



Стрелец

Есть шанс добиться больших успехов, в первую очередь – в профессиональной сфере. Правда, для этого придется проявить твердость, принять непопулярные решения, но вы знаете, для чего это делаете, а потому мнение окружающих вас не слишком беспокоит. К тому же люди, отношениями с которыми вы действительно дорожите, поймут, каковы мотивы ваши поступков, и поддержат вас во всем.



Козерог

Вам хочется отдыха и покоя, но ситуация требует активной работы и общественной деятельности. Вы наверняка будете в центре внимания, даже если предпочитаете оставаться в тени и спокойно заниматься своим делом. Коллеги не раз обратятся к вам за советом или информацией, и лишь ваше безграничное терпение позволит не отвечать на бесконечные расспросы грубостью.



Водолей

Один из нейтральных дней, которые ничем особенным не запоминаются. Дела, которым вы уделяете большую часть времени, незначительны, а успехи, которых вы достигаете, незаметны. Творческий потенциал невысок, и наблюдается некоторый дефицит хороших идей. К счастью, вовремя появятся друзья с интересными предложениями, на которые стоит ответить согласием.









Рыбы

Этот день хорошо подходит для решения несложных практических задач, вы легко справляетесь со своими обычными профессиональными обязанностями. Удается быстро решить бытовые проблемы, вам не требуется много времени, чтобы навести порядок в доме.

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