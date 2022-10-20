Любовный гороскоп на сегодня, 21 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:58, 20 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 21 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам будет непросто принять важное для Вашего любимого человека решение, однако если этого не сделаете Вы, за Вас это вряд ли кто-нибудь сделает. Постарайтесь забыть на время об ответственности, которая ложится на Ваши плечи, и просто действуйте вопреки всему.







Телец

Сегодня Вы как никогда почувствуете свою ответственность за того, кого приручили – за Вашего любимого человека. Вам захочется огородить его ото всех неприятностей, от всего черного и злого, что есть в этом мире. Ваше желание похвально, однако не будьте слишком навязчивы в своей заботе.



Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Вам спрятать часы от глаз подальше и на некоторое время об этом самом времени просто забыть. Оно в этот день будет лишь мешать развитию Ваших отношений с любимым человеком, причем настолько активно, что Вам бы следовало на него обидеться.



Рак

Загляните Вашей половинке через плечо: что она читает? Не хотите ли прочитать то же самое? Попросите ее протянуть Вам один из наушников и вслушайтесь в ту музыку, в ритме которой Ваш любимый человек проживает этот день. Эти незначительные, казалось бы, мелочи помогут вам стать еще ближе друг другу.



Лев

Сегодня Ваш любимый человек захочет уединиться ненадолго, и если Вы будете ему в этом препятствовать, можете испортить себе настроение на несколько дней вперед. Да и ему тоже. Кроме того, ваши отношения могут серьезно от этого пострадать, чего не хотелось бы.





Дева

В этот день Ваш любимый человек будет стараться добиться от Вас какой-то определенной реакции на его слова или действия, однако совсем не факт, что у него это получится. Возможно, Вы просто не разглядите его намерений, а может быть, не захотите их видеть. Вы уверены, что поступаете правильно?



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет настолько непросто понять, что именно движет Вами в достижении той или иной цели, что в какой-то момент он даже попробует отказаться от этой воистину безумной идеи. Не боитесь ли Вы потерять его доверие к Вам таким образом?



Скорпион

Сегодня Вам предстоит стать свидетелем очень необычного поведения Вашего любимого человека. Возможно, в этой ипостаси Вы его увидите в первый и в последний раз, к счастью или к сожалению. Так или иначе, этот момент будет стоить того, чтобы его запомнить надолго.



Стрелец

Сегодня Ваше любопытство может сыграть с Вами злую шутку. Вы все равно не узнаете то, что Вас столь заинтересовало, но информация, полученная в процессе изысканий, здорово Вас расстроит. Подумайте еще раз, нужно ли Вам это, и Ваше счастье, если Вы одумаетесь.



Козерог

Этот день для Вас будет успешным только в том случае, если рядом с Вами будет находиться любимый Вами и любящий Вас человек. Пусть не физически — на работу его привести, наверное, будет сложновато. Однако Вы должны точно знать, что о Вас думают, за Вас беспокоятся и Вас ждут.



Водолей

Давно ли Вы приобщали детей к общению с прекрасным миром живой природы? Если давно, то звезды настоятельно советуют Вам сегодня сходить с ними в зоопарк или экзотариум. Расскажите им про животных то, что знаете, и будьте готовы отвечать на их вопросы. Только пусть не подходят близко к клеткам с хищниками!









Рыбы

Сегодня Вам будет очень везти в азартных играх. Этим можно воспользоваться. Пригласите Вашего любимого человека в парк аттракционов и выиграйте ему много-много мягких игрушек, машинок или шариков. Впрочем, можно не мелочиться и попробовать сыграть на деньги. Только помните, что риск проиграть есть всегда, даже в такие удачные дни.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram