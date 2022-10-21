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Гороскоп на сегодня, 22 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:09, 21 окт 2022

День будет удачным и приятным. Он хорошо подходит для объединения усилий. Можно договориться с единомышленниками о реализации общих планов, приступить к реализации каких-то масштабных совместных проектов. Любые отношения, начинающиеся в этот день, могут вскоре стать серьезными.



Сложные и утомительные дела лучше планировать на первую половину дня, так как позже жизненный потенциал снизится, энергии станет заметно меньше. Нежелательно отправляться в далекие поездки, если они не были запланированы заранее и вы не успели хорошо подготовиться к путешествию.

Овен
Вы легко поддаетесь на уговоры, не отстаиваете свою точку зрения, а соглашаетесь с другими — это совсем на вас не похоже. Если возникает конфликт интересов, вы предпочитаете уступить, соглашаетесь на условия, которые вам не по душе; позже, вспоминая события этого дня, вы и сами будете удивляться тому, что не были более решительны.

Телец
На пути возникают преграды, но преодолеть их удается быстро, причем во многом – благодаря вашим неожиданным идеям. Можно начать поиски новых помощников и союзников: совместная деятельность с ними будет очень плодотворной. Не стоит огорчаться, если рвутся какие-то старые связи, потому что вам это пойдет только на пользу.

Близнецы
Вы легко находите общий язык с окружающими, это окажется кстати на деловых переговорах и встречах, которых в этот день будет немало. Удачны публичные выступления, вы без труда находите союзников, сторонников и последователей. День будет очень благоприятным для Близнецов-педагогов, а также для представителей знака, работающих в области рекламы.

Рак
День складывается не самым удачным образом. В начале его еще можно достичь каких-то успехов, но с каждым часом влияние негативных тенденций будет усиливаться, и вам будет все труднее решать возникающие проблемы. Нежелательно планировать на этот день важные встречи: вам будет трудно произвести хорошее впечатление, ваши высказывания покажутся излишне резкими, а манера поведения – вызывающей.

Лев
Вас ждет много интересных встреч, масса комплиментов. Не исключено и неожиданное любовное признание. Старайтесь не удивляться происходящему: всеобщее внимание – это всего лишь дань вашему очарованию, которую можно принимать с милой улыбкой. В знакомствах вы разборчивы, так что едва ли доверитесь неподходящему человеку.


Дева
Вы энергичны и полны сил, без долгих раздумий идете на риск, многое ставите на карту и, ко всеобщему удивлению, выигрываете. Нельзя сказать, что день совершенно лишен волнений и тревог, но вы не впадаете в панику даже в сложных обстоятельствах, сохраняете оптимизм, который передается и окружающим. Возможны денежные поступления, заключение выгодных сделок.

Весы
Очень удачный день для выходов в свет, посещения общественных мероприятий, разнообразных культурных развлечений. Новые впечатления вас радуют и дают простор для творчества. Многие идеи, посетившие вас сегодня, вы позже используете в своих интересах.

Скорпион
Вам везет. День обещает удачу в делах. Возможно заключение выгодных сделок. Предложения, касающиеся работы, можно принимать без долгих раздумий. У некоторых Скорпионов появится возможность сменить не только место деятельности, но и страну проживания. Не бойтесь нового – оно вам на пользу.

Стрелец
День очень плодотворный. Вы трудитесь так эффективно, что оставляете конкурентов далеко позади. Не исключены разногласия с руководством, однако вам удастся доказать, что именно ваша точка зрения верна. Возможны удачные сделки, в особенности – связанные с недвижимостью или вложением денег в какой-то перспективный проект.

Козерог
Очень неудачный день. Будьте предельно осторожны, не поддавайтесь на провокации, тщательно обдумывайте каждый шаг. Ограничьте контакты: в этот день стоит иметь дело только с теми людьми, которые уже не раз доказали вам свою преданность. Нежелательно принимать решения, касающиеся финансов и ценного имущества.

Водолей
День складывается весьма неплохо, и вы прилагаете нешуточные усилия, чтобы сделать его еще удачнее. Возможно начало нового этапа вашей жизни – увлекательного, насыщенного приятными эмоциями. Старайтесь, однако, не торопить события: в такие моменты жизни спешка совершенно ни к чему.



Рыбы
Важные события могут произойти в семье, не исключены серьезные перемены в личной жизни. Не бойтесь проявлять инициативу, старайтесь извлечь максимальную пользу из любого стечения обстоятельств. Ваша интуиция очень сильна, она вовремя подсказывает, что следует предпринять; ваша же задача состоит в том, чтобы услышать эти подсказки.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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