Любовный гороскоп на сегодня, 22 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:12, 21 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 22 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

В этот день выяснится, что Ваш любимый человек давно таил на Вас какую-то обиду, но почему-то не хотел в ней сознаваться. Постарайтесь выяснить не только за что он на Вас обиделся, но и то, почему не сознавался в таком отношении к Вам. Лучше, чтобы такая ситуация больше не повторялась.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек всерьез задумается над перспективностью Ваших с ним отношений. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы перспектива эта виделась ему как можно более радужной, яркой и привлекательной. В противном случае, ему будет довольно трудно остаться с Вами.



Близнецы

Если на сегодня у Вас запланирован важный разговор с любимым человеком, а Вы никак не можете его завести, то попробуйте просто подойти к этому разговору с другой стороны. Какая разница, с чего начинать и чем заканчивать – было бы содержание правильным, нужным и достойным.



Рак

Сегодня Вам стоит проявить инициативу и даже некоторую напористость в отношениях с Вашим любимым человеком. Пусть он увидит, что и у Вас есть свое мнение, свои зубки и свой собственный взгляд на проблему, который тоже обязательно нужно учитывать. А то про него уже начали забывать, кажется.



Лев

Не стесняйтесь сказать Вашему любимому человеку о том, что Вам в нем что-то не нравится. Мириться с какими-то его недостатками на протяжении долгого времени Вам будет сложновато — может, их все-таки можно минимизировать? Сегодняшний день вполне подходит для обсуждения подобных вопросов.





Дева

Сегодня неблагоприятный день для новых знакомств, поскольку в случае их появления проблемы со старыми окажутся неизбежностью. В Вашей половинке сегодня проснется настоящий Отелло, и Вас будут ревновать даже к фонарным столбам, причем на полном серьезе.



Весы

С точки зрения Вашего партнера, Вы нынче будете абсолютно невыносимы, крайне непонятливы и неимоверно тяжелы в общении. С Вашей точки зрения все это верно будет для него самого. Вы рискуете провести не самый приятный день вместе. Не лучше ли побыть подальше друг от друга?



Скорпион

В этот день Вам особенно трудно будет понять, какие перспективы ждут Вас и Вашего любимого человека, какое у вас будет совместное будущее и будет ли оно вообще. Не стоит на эту тему размышлять сейчас: все равно никакого решения не примете, а настроение себе испортить сможете.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет невдомек, что у Вас есть какие-то проблемы на работе, в учебе или в жизни общественной. Он будет искренне верить в то, что причиной Вашего плохого настроения является именно он, за что себя отругает немилосердно. Постарайтесь его переубедить.



Козерог

Сегодня Вам покажется, что Ваш любимый человек недостаточно хорош для такого замечательного звания. Что ж, приведите себе все аргументы «за» и «против», расставьте все приоритеты, а потом забудьте про них и послушайте свое сердце. Оно-то и подскажет Вам единственно верное решение.



Водолей

Сегодня день совместных открытий. Это могут быть открытия любого рода: нового района в городе, нового сорта кофе или новых чувств по отношению друг к другу. Главное, чтобы вы пришли к неожиданному решению одновременно и прочувствовали его очарование и важность вместе.









Рыбы

В этот день стоит поразить Вашего любимого человека своими кулинарными способностями. Приготовьте что-нибудь эдакое, пусть даже оно и будет называться банальным словом «бутерброд» или «яичница». Главное – фантазия и необычное смешение ингредиентов.

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