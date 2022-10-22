Гороскоп на сегодня, 23 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:23, 22 окт 2022

Этот день лучше подходит для отдыха, чем для работы. Если вы все же решите заняться какими-то важными и полезными делами, то заметите, что сосредоточиться на них очень трудно, а для достижения даже самых скромных результатов требуется приложить больше сил, чем обычно. К тому же много времени отнимают пустые разговоры.







Желательно уделить внимание близким, постараться спокойно обсудить проблемы, возникавшие в последнее время – это позволит избежать конфликтов в будущем. Стоит отложить решение финансовых и имущественных вопросов.



Овен

Для вас этот день благоприятен. Вам удается решить целый ряд проблем, с которыми не справились другие, есть основания гордиться собой. Для многих представителей знака этот день будет связан с важными открытиями, одно из которых положит начало кардинальным переменам в жизни.



Телец

Едва ли этот день ознаменуется какими-то серьезными победами, а вот пустых разговоров и беспредметных дискуссий будет много. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, но бросаете их, не доведя до конца. Многие представители знака проявляют небрежность в работе; наказание не заставит себя ждать.



Близнецы

Едва ли этот день ознаменуется какими-то важными событиями, но небольшие перемены к лучшему во всех сферах жизни возможны. Не торопитесь принимать решения, лучше спокойно взвесьте все «за» и «против» – времени на это у вас достаточно. Если дело касается финансов, посоветуйтесь со старшими родственниками или более опытными друзьями.



Рак

Серьезный подход к делам гарантирует успех. Не думайте, что победы будут легкими, но ни на минуту не теряйте уверенности в том, что они все же будут. Этот день требует организованности, самодисциплины; не относитесь к своим обязанностям пренебрежительно, будьте внимательны к деталям. Подготовьтесь к встречам с представителями государственных организаций, проверкам.



Лев

Утро кажется на редкость неудачным. Вы все видите в самом мрачном свете, и даже самые благоприятные события не можете оценить по достоинству. Приходится иметь дело с людьми, не вызывающими у вас симпатии, и сдерживать свои эмоции оказывается очень трудно. Постепенно влияние позитивных тенденций набирает силу, и уже в середине дня становится легче.





Дева

Вас ждет не самый простой день. Могут возникать серьезные профессиональные проблемы, не исключены разногласия с руководством. Вы достаточно убедительны и всегда можете обосновать свое мнение, но вас просто не слушают и не слышат. Кроме того, кто-то попытается воспользоваться вашей доверчивостью, а то и просто сделать вас жертвой своих манипуляций.



Весы

Этот день больше подходит для завершения старых дел, чем для новых начинаний. Нежелательно обсуждать важные профессиональные вопросы; придется приложить усилия, чтобы избежать разногласий с деловыми партнерами и коллегами. День подходит для самообразования, повышения квалификации; при этом рекомендуется продолжать движение в том направлении, которое вам уже знакомо.



Скорпион

День будет насыщенным и интересным. Вам не сидится на месте, вы охотно беретесь за новые дела, даже если сомневаетесь в их успехе. Вовремя поступают важные сведения, вы правильно используете полученную информацию. Можно наладить отношения с людьми, с которыми вы в последнее время часто ссорились по непонятным причинам.



Стрелец

Отличный день для того, чтобы поделиться своими идеями и планами. Если вам нужны союзники и единомышленники, сегодня вы их непременно найдете. Многие представители знака демонстрируют блестящие организаторские способности. Стрельцы-руководители не только добиваются от подчиненных безукоризненного исполнения своих указаний, но и заслуживают всеобщее уважение.



Козерог

Ваша задача – не утратить душевного равновесия в первой половине дня. Это не так-то просто: время напряженное, нервное, трудное. Но если вы не сдадитесь, награда за упорство не заставит себя ждать. Середина дня подходит для обсуждения важных вопросов, в том числе – касающихся увеличения зарплаты и повышения по службе.



Водолей

День складывается хорошо, наиболее значительные перемены к лучшему возможны в сфере личных отношений. Это касается и одиноких представителей знака (им звезды обещают новые знакомства), и тех, кто уже встретил свою «половинку». Семейные отношения гармоничны, близких вы понимаете с полуслова, и они отвечают вам тем же.









Рыбы

День начинается не лучшим образом. Вы слишком много чувств подмешиваете к тривиальным, в общем-то, ситуациям, поэтому любое недоразумение кажется вам настоящей драмой, любая проблема – катастрофой. А на деле все проще и легче, капелька самоиронии позволила бы вам в корне изменить ситуацию.

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