Любовный гороскоп на сегодня, 23 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:27, 22 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 23 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек будет активно осваивать какие-то новые технологии и либо посвятит в них Вас, либо потребует Вашу помощь и поддержку, причем в огромных количествах. Будьте готовы к тому, что Вам придется пожертвовать своим временем на такое ответственное мероприятие.







Телец

Сегодня Вы всерьез задумаетесь о том, кого же из любящих Вас людей Вы любите больше, и есть ли среди них тот, отношения с которым можно назвать действительно Любовью в полном смысле этого слова. Пожалуй, окончательный ответ Вы дать так и не сможете, но хоть немного продвинетесь вперед в направлении Истины.



Близнецы

Сегодня для Вас очень важно будет почувствовать себя нужным Вашему любимому человеку. Однако он может этого не понять, а посему свою привязанность к Вам не демонстрировать. Постарайтесь показать ему, что Вам грустно и одиноко без его внимания, ласки и заботы.



Рак

Сегодня Вы почувствуете себя маленьким первоклассником с огромным букетом и, если Вы девочка, еще и с бантом. Все будет страшно и непривычно. Тем не менее, впечатления от всего этого безобразия останутся самые замечательные. Поэтому если давно хотите сделать важный шаг в ваших отношениях, делайте сегодня — не пожалеете.



Лев

Сегодня нет смысла жаловаться Вашему любимому человеку на то, что у Вас в жизни что-то не заладилось: он все равно этого не поймет. Вместо желанного сочувствия Вы получите подробную лекцию назидательным тоном о том, что нужно сделать, чтобы срочно стало лучше.





Дева

Сегодня Вы будете удивительным целителем для Вашего любимого человека. Никакой врач, никакое лекарство не смогут ему помочь так же эффективно, как Ваш поцелуй или Ваше поглаживание по больному месту. А уж доброе и ласковое слово и вовсе станет панацеей. Почувствуйте себя добрым доктором Айболитом!



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет грустно осознавать, что многое из того, что он сделал ради Вас, он сделал зря, ибо это не возымело над Вами необходимого ему эффекта. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы он не очень расстраивался по этому поводу.



Скорпион

Сегодня Вам придется быстро ориентироваться в неожиданно создавшейся ситуации. Ваша половинка поможет Вам в этом, но целиком и полностью полагаться на нее не стоит, как и ей не стоит все взваливать на Вас. Только вместе вы найдете оптимальный выход из неприятного положения, в которое вместе и попадете.



Стрелец

Хороший день, чтобы организовать себе любимому праздник. Не зовите никого — компания Вам для этого понадобится вряд ли. Вам нужно немного времени побыть наедине со своими самыми смелыми мечтами. Соприкосновение с реальностью лучше отложить.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку захочется стать Вам еще ближе, еще роднее, еще необходимее. Он приложит для этого все возможные и невозможные усилия. А Вы постарайтесь его подбодрить на нелегком пути к Вам навстречу, чтобы этот путь не казался ему таким сложным и тернистым.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что Вы лучше, чем Вы есть на самом деле. А значит, Вас будут возносить до небес и считать Вас лучшим в мире или хотя бы принадлежащим к касте лучших. К сожалению, этот день закончится, и завтра его глаза откроются правде. Будьте к этому готовы.









Рыбы

Сегодня у Вас с Вашим любимым человеком могут возникнуть какие-то довольно серьезные проблемы. Вместо того чтобы их решать самостоятельно, Вы обратитесь за помощью к друзьям, близким и знакомым. Наверное, этот выход не является самым плохим, однако окончательное решение все же принимать Вам.

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