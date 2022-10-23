Гороскоп на сегодня, 24 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:45, 23 окт 2022

Не спешите. День в целом достаточно удачен, но если вы будете торопиться, то рискуете все испортить. До обеда лучше не экспериментировать, а действовать проверенными методами. Это касается даже самых незначительных и мелких дел. Позже у вас будет возможность блеснуть творческими способностями, продемонстрировать свои оригинальные взгляды и редкие навыки.







Вряд ли удастся избежать мелких семейных недоразумений. Особенно напряженно складываются отношения там, где у родственников есть финансовые или имущественные претензии друг к другу. Это касается не только актуальных вопросов, но и старых дел, обид, накопленных за годы.



Овен

Возможны неприятности на работе. Руководству становится известно о ваших ошибках и промахах, в ваш адрес звучит немало критики, но этим дело не ограничится: если вы сегодня не приложите максимум усилий, чтобы все исправить, то финансовые потери и серьезные профессиональные проблемы не заставят себя ждать.



Телец

Вы слишком сильно переживаете из-за мелочей, на которые просто не стоило бы обращать внимание. Напоминают о себе какие-то проблемы прошлого – они, в большинстве своем, уже решены, но какие-то события дня заставляют вас мысленно вернуться в трудную, неприятную ситуацию. Не мучайте себя и окружающих – отпустите в прошлое и задумайтесь о будущем, в него можно и нужно смотреть с оптимизмом.



Близнецы

Благоприятный день для работы над масштабными проектами, реализации каких-то важных планов. Помните, что сегодня проявлять лидерские качества нужно очень аккуратно, иначе конфликты, борьба за власть, реальную или мифическую, неизбежны. Неплохой день для решения финансовых вопросов, приобретения ценных бумаг, открытия банковских вкладов.



Рак

В этот день не произойдет ничего значительного, если вы сами не выступите инициатором каких-то перемен. Действовать нужно очень осмотрительно. Помните, что о малознакомых людях вы сегодня думаете лучше, чем они того заслуживают.



Лев

День сложный, но не безнадежный. Вы же не станете бросать вызов судьбе, не приняв мер предосторожности? Важно также не поддаваться на провокации, принимать важные решения самостоятельно, по возможности спокойно оценивая их последствия. Нужно отметить, что деловая активность в этот день снижена, вам не всегда удается успевать за коллегами и партнерами.





Дева

Вы не только энергичны и деятельны, но и весьма и изобретательны, что дает вам серьезное превосходство над конкурентами. В это день можно добиться успеха в каких-то рискованных начинаниях, взяться за проекты, в саму возможность реализации которых никто особенно не верит. Возможно получение щедрой награды за какую-то ранее проделанную работу.



Весы

Могут возникать какие-то сложные задачи, но решение их вы найдете быстро: пригодятся жизненный опыт и знания, полученные ранее. Удается отлично справиться не только с привычными задачами, но и с совершенно новыми – вы на лету схватываете главное, не отвлекаетесь на мелочи, и потому преуспеваете.



Скорпион

Не стоит планировать на первую половину этого дня действительно важные дела. Это время обещает приятные встречи, общение с интересными людьми, яркие впечатления. Решение текущих задач кажется вам делом скучным, вы бы с удовольствием поручили их кому-нибудь другому, да вот желающих, к сожалению, не находится. Так что потрудиться все же придется.



Стрелец

Вы стараетесь угодить всем и никого не обидеть. Желание похвальное, но, к сожалению, трудновыполнимое – если, конечно, вы не готовы совершенно пожертвовать собственными интересами. День благоприятен для поездок, спокойного отдыха, творческих занятий и кулинарных экспериментов.



Козерог

Можно поэкспериментировать, изменив привычный ход событий. Придумать и воплотить новую деловую схему, изменить манеру общения. Не обязательно строго соблюдать правила и инструкции. Также можно разнообразить свое меню экзотическими продуктами или тем, что вы никогда не пробовали.



Водолей

Можно успеть многое, если не нарушать заранее составленного плана и ни на минуту не забывать о главной цели. Сосредоточьтесь на важных делах, оставьте на время в стороне мелкие заботы, иначе они поглотят ваше внимание и время будет потрачено зря. Очень удачен день с финансовой точки зрения: можно делать покупки, заключать сделки.









Рыбы

Старайтесь самостоятельно принимать важные решения и не поддавайтесь на провокации. Сегодня многие будут пытаться сбить вас с пути, но все потерпят неудачу, если вы сами не проявите слабость. Благоприятный день с финансовой точки зрения, есть шанс получить значительную сумму или добиться возвращения старого долга.

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