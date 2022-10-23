Любовный гороскоп на сегодня, 24 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:48, 23 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 24 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется делиться с Вами своими переживаниями, он предпочтет оставить их при себе и никому не показывать. Постарайтесь уважать это его желание и право собственности. Если захочет, Вы будете первым человеком, которому он все расскажет.







Телец

Для не чуждых табака Тельцов сегодня имеется хорошее занятие — бросать курить, поскольку звёзды в своем крайне благоприятном положении способствуют оздоровлению организма, да и Ваш супруг уже давно тактично напоминает Вам об этом. Однако бросать лучше постепенно, а не одним махом, иначе начнутся депрессии, и Вы скоро полезете на стенку от неудержимого желания затянуться дурманящим смогом.



Близнецы

Сегодня Вам будет очень больно и одиноко, несмотря даже на то, что Ваш любимый человек все время будет рядом, физически или морально. Постарайтесь не особенно загружать его Вашими проблемами и хотя бы частично справиться с ними самостоятельно. Иначе Вам и ему будет очень нелегко пережить этот день.



Рак

Сегодня в общении с Вашим любимым человеком руководствуйтесь в первую очередь тем, что подскажет Вам Ваша совесть. Эта дама сегодня будет давать совершенно точные советы и послужит безошибочным индикатором правильности всех Ваших решений и поступков.



Лев

Да, Вы тратите денег больше, чем обычно – причем отнюдь не на вещи первой необходимости. Но Вы же имеете право себя побаловать! Вашей половинке, наверное, лучше не знать о том, куда ушла очередная крупная купюра. Иначе скандала не избежать. Пусть лучше думает, что её и вовсе не было.





Дева

Сегодня Вам предстоят значительные затраты. Причем в большинстве своем тратиться Вы будете на Вашего любимого человека, даже если он об этом не просил и вообще против. Возможно, Ваше внимание станет для него приятным сюрпризом, а может быть, просто заставит улыбнуться. Не скупитесь!



Весы

Сегодня все то, что Вы будете говорить или делать, будет восприниматься Вашим любимым человеком очень буквально. Настолько, что Вам даже иногда будет страшно, захочется как-то избежать столь прямолинейных трактовок и суждений. Не волнуйтесь: уже завтра ситуация изменится.



Скорпион

Сегодня Вам будет из чего выбрать, и выбор дастся Вам довольно-таки просто. Однако Ваш любимый человек растеряется от разнообразия и вполне может начать тормозить Ваше принятие окончательного решения. Возможно, его замечания и будут конструктивными, но вероятность этого не так высока.



Стрелец

Не волнуйтесь за любимого. У него все будет хорошо, честное слово, а Ваше волнение лишь прибавляет ему проблем и головной боли. Просто дайте понять ему, что Вы с ним рядом, и всегда рядом будете, что бы ни случилось. Ему это сейчас гораздо важнее.



Козерог

Ваши чувства по отношению к Вашей половинке сегодня будут соответствовать музыке Баха: торжественной, сложной, немного тревожной, переливающейся и безумно красивой. Впрочем, классические произведения плохо поддаются словесному описанию — лучше послушайте сами. Будете иметь представление, с чем имеете дело.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет радостно от сознания того, что Вы в его жизни есть. Поэтому постарайтесь не разочаровать его и хотя бы один день целиком и полностью соответствовать тому идеальному образу, который он для себя нарисовал. Пусть даже это будет нелегко.









Рыбы

Сегодня замечательный день для того, чтобы познакомить Вашего любимого человека с Вашими же друзьями, если он с ними еще не знаком. Вероятность того, что они воспримут друг друга благосклонно, более чем высока именно в этот день — в другие она окажется гораздо ниже.

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