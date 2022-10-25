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Любовный гороскоп на сегодня, 26 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 26 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:06, 25 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 26 октября 2022 года, по знакам зодиака

Овен
Сон, который Вам приснился этой ночью, был вещим. В нем говорилось о том, что с Вами произойдет в ближайшем будущем. Постарайтесь его вспомнить. А если не вспомните – оно и к лучшему. Иногда будущего лучше не знать: к плохому все равно не подготовишься, а хорошее может стать замечательным сюрпризом.



Телец
Будьте аккуратны и предупредительны при общении с Вашим любимым человеком. Ему сегодня довольно трудно будет понимать Ваши шутки и подколы, да и вообще все Ваши слова он будет воспринимать буквально. Постарайтесь говорить ему лишь то, что хотите сказать – не больше и не меньше.

Близнецы
Единственное, что Вам сегодня может помешать добиться благосклонности понравившейся Вам особы или наладить отношения с Вашим любимым человеком – это Ваши личные комплексы. Уделите несколько часов на то, чтобы убедить себя в их несостоятельности и неуместности, а потом добро пожаловать в битву за счастье!

Рак
В этот день Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что все у Вас с ним хорошо, правильно и стремится к светлому будущему с той же интенсивностью, что и раньше. Ему все время будет казаться, что что-то неуловимо изменилось и теперь катится на попятный.

Лев
Вокруг Овнов сегодня будет струиться энергия созидания и самосовершенствования. Звезды советуют воспользоваться этим и проявить себя в личной и семейной жизни с наилучшей стороны. Приберите в квартире — сделайте приятное супругу (или супруге). Светила уверены, что легкий физический труд Вам сегодня на пользу.


Дева
Дев и их близких сегодня поджидает пока невидимая, но вполне ощутимая опасность. Не исключено, что она будет связана с одним из Ваших достоинств. Так что, если Вы, к примеру, великолепно готовите, постарайтесь не накрывать слишком шикарный стол, чтобы Вы и Ваша семья не пострадали от переедания.

Весы
Сегодня Вам будет казаться, что все, что Вы делаете и говорите, является истиной в последней инстанции, и никто, даже Ваш любимый человек, которому Вы верите на сто, а то и на двести процентов, не сможет Вас переубедить, даже если очень постарается. Может быть, все же стоит к нему прислушаться?

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, почему Вы поступаете совсем не так, как ему кажется нужным или логичным. Однако этому будет свое объяснение, которое в общем-то лежит на поверхности, если только захотеть его увидеть. Хватит ли ему желания?

Стрелец
Вам неуютно жить в той роли, которую Вы придумали для себя в вашем тандеме. Да и Вашего любимого человека, возможно, его роль не устраивает. Звезды советуют сегодня обсудить кто есть кто, и что вам дальше с этим делать. В конце концов, ваши отношения в ваших руках.

Козерог
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто открыться Вам, рассказать все о своих чувствах и поведать о своих страхах. Если Вы действительно хотите узнать всю правду, постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы Вам поверили на двести процентов.

Водолей
В этот день у Вас совместно с Вашим любимым человеком замечательно получится воспитать маленького ребенка или хотя бы провести с ним день. Если это будет ваш ребенок, он может искренне удивиться, с чего бы папа и мама вдруг стали ему лучшими друзьями. Чужое же дитя влюбится в таких замечательных дядю и тетю с первого взгляда.



Рыбы
Сегодня Вы поймете, что во многом были не правы перед Вашим любимым человеком и даже захотите извиниться. Что ж, намерение, безусловно, благое – главное, правильно его реализовать и сделать все возможное для того, чтобы Вас правильно поняли и действительно простили.

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Гороскоп на сегодня, 26 октября 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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