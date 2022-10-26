Гороскоп на сегодня, 27 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:44, 26 окт 2022

Гармоничный и благоприятный день. Он хорошо подходит для обсуждения любых важных вопросов, потому что шансы достичь компромисса очень высоки. Будет возможность помириться после ссоры, восстановить связи, которыми вы когда-то дорожили. Полезно проявлять инициативу в личных отношениях.







Возможны знакомства, которые получат романтическое предложение. Люди, близкие по духу и мировоззрению, сегодня буквально притягиваются друг к другу. Появляются новые дела и планы, но прежде чем приступить к осуществлению задуманного, нужно довести начатое до конца; это касается всех сфер жизни.



Овен

Вы оказались в числе тех, к кому звезды в этот день будут благосклонны. Очень велика вероятность успеха в делах, в особенности – требующих новаторского, нестандартного подхода Можно положить конец разногласиям с партнерами и руководством, вывести сотрудничество на новый уровень. Но не следует переоценивать свои возможности. Вы сможете облегчить себе жизнь, если примете помощь заинтересованного человека.



Телец

Этот день связан с необычными поступками, оригинальными идеями, которые удивят окружающих. Происходящее сегодня очень нетипично, да и ваши действия не назовешь заурядными. Вероятны сильные эмоции, новые впечатления, события, которые запомнятся надолго. Возможны денежные поступления.



Близнецы

Трудный день. Вы стараетесь убежать от проблем, но они все же настигают вас и требуют решения. Подсказок от окружающих ждать не приходится, и вы это прекрасно понимаете: сегодня каждый заботится о собственных интересах. Возможен неприятный разговор с руководством, не исключено, что у деловых партнеров появятся серьезные претензии к вам.



Рак

Неформальное общение с влиятельными людьми удачно во всех отношениях: вы не только хорошо проведете время, но и обзаведетесь полезными связями. Можно и нужно использовать личное обаяние для решения деловых вопросов.



Лев

Вам хотелось бы, чтобы день был насыщен интересными и приятными событиями, вы напрасно ждете чего-то сногсшибательного и выдающегося. На самом же деле события развиваются самым заурядным образом, и даже если вы очень постараетесь изменить их ход, ничего хорошего из этого не выйдет.





Дева

Это благоприятный день для общения, поскольку вы хорошо понимаете и тонко чувствуете других людей. Однако и вы сами открыты для других – а вот этим могут воспользоваться недоброжелатели. Тщательно проверяйте любую поступающую информацию, помните, что доверять можно только самым близким людям.



Весы

День приносит неожиданности – иногда приятные, но порой и не на шутку озадачивающие. Вы понимаете, что нужно обдумать происходящее, но никак не можете успокоиться, да и времени на размышления вам дано не так уж много. Лучше руководствоваться подсказками интуиции, чем чужими советами.



Скорпион

Нет поводов для беспокойства, зато есть причины веселиться. Что-то получается неплохо, что-то – очень хорошо. Приятно, что окружающие радуются вашим успехам вместе с вами. Отношения с коллегами и руководством вполне гармоничны, наиболее амбициозные Скорпионы могут подняться по карьерной лестнице.



Стрелец

День был бы нейтральным и ничем не выдающимся, если бы не ваша удивительная способность любой негатив превращать в позитив. Сегодня Стрельцы – кузнецы не только собственного, но и всеобщего счастья. Неудивительно, что представители именно этого знака привлекают к себе массу внимания, оказываются душой любой компании, получают массу предложений и приглашений.



Козерог

Этот день требует предельной осторожности в финансовой сфере. Потерять деньги очень легко, а вот вернуть их или заработать новые будет крайне трудно. Возможны конфликты на работе и дома, недовольства вашим поведением не скрывают даже люди, от которых вы привыкли слышать исключительно приятные слова.



Водолей

В этот день вы сможете найти новых единомышленников, друзей и поклонников. Круг общения стремительно расширяется, и это вас очень радует. Можно обсуждать вопросы, касающиеся сотрудничества, раньше казавшегося вам совсем неперспективным; теперь ситуация изменилась, и можно приступать к делу.









Рыбы

Причины для волнений есть, но неудачи, которые кажутся вам катастрофическими, быстро будут забыты. Несмотря на происки недоброжелателей, вы реализуете профессиональные замыслы, добиваетесь успеха в делах, требующих нестандартных решений и оригинальных поступков. Личное обаяние оказывается кстати на деловых переговорах: оно работает там, где аргументы и доводы здравого смысла терпят поражение.

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