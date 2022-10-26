Любовный гороскоп на сегодня, 27 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:48, 26 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 27 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня в процессе знакомства с потрясающим представителем противоположного пола Вы умудритесь допустить все возможные и невозможные ошибки, не по разу описанные в специализированной литературе. И в этом будет Ваше особое очарование, ибо в них будет Ваша оригинальность.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется совершить некий подвиг во имя Вашей любви. Впрочем, подвиг в итоге может так и остаться не совершенным в силу нерешительности и стеснительности главного героя. В Ваших силах поддержать его начинания и желания.



Близнецы

Ваш любимый человек сегодня будет вести себя непредсказуемо и нетривиально. Поэтому забудьте о логике: она Вам его понять не поможет. Лучше постарайтесь почувствовать себя им, встать на его место и посмотреть на мир его глазами. Это даст куда более ощутимый результат!



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать Вам свою независимость от чьего бы то ни было мнения, и от Вашего — в первую очередь. Если Вы сразу же не дадите ему понять, что Вам такое положение вещей не нравится, оно может закрепиться в его модели поведения надолго.



Лев

Иногда в отношениях с любимым человеком необходимо проявлять решительность, твердость и даже суровость. Для Вас в этот день данная истина будет особенно актуальна. Да, непросто поступать жестко с тем, кого любишь, но иногда во имя спасения любви это просто необходимо.





Дева

Сегодня Вам придется стать настоящим защитником для Вашего любимого человека. Возможно, Вы выступите в роли адвоката, но звезды не исключают вероятность того, что и кулаками поработать придется. В любом случае, пустите в ход все Ваши таланты, знания и умения. В этот день они Вам очень пригодятся.



Весы

Будьте терпимы. Да, это трудно. Ваша половинка – далеко не подарок, так что неудивительно, что Вам периодически хочется от нее куда-нибудь сбежать. Но раз вы вместе – значит, Вам это зачем-то нужно. Придется терпеть и либо пресекать скандалы и капризы, либо им потакать. Выбор остается за Вами.



Скорпион

В этот день ощущение полета не покинет Вас ни на секунду. Этому будут способствовать совместные прыжки с парашютом, катания на самолете или хотя бы качание на качелях. Только обязательно вдвоем, взявшись за руки! Чтоб лететь высоко, любить друг друга в небе меж звезд и облаков…



Стрелец

Сегодня стоит верить тому, что скажет Вам Ваш любимый человек, даже если его слова покажутся Вам более чем неправдоподобными. Постарайтесь принять его слова близко к сердцу и действовать в полном соответствии с ними. Жалеть, скорее всего, не придется.



Козерог

Сегодня Вы поймете, насколько Вам действительно близок, дорог и необходим Ваш любимый человек и насколько без него Ваша жизнь была бы менее радостной, легкой и светлой. Не забудьте ему об этом сказать и поблагодарить его за солнце в своей жизни от души.



Водолей

Счастье в простом. По сути, все, что происходит с Вами – это маленькое волшебство, к которому Вы настолько привыкли, что совсем его не замечаете. А зря. Уже завтра все может измениться настолько, что Вы будете с ностальгией вспоминать сегодняшний день. Цените простые волшебные вещи, окружающие Вас. Цените Вашего любимого человека.









Рыбы

В этот день Вам стоит десять раз взвесить все «за» и «против», прежде чем что-то сказать. Даже Ваше самое невинное слово может вызвать обиду у Вашего любимого человека. Может быть, стоит изображать сегодня человека немногословного и молчаливого во избежание эксцессов?

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