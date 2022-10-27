Гороскоп на сегодня, 28 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:48, 27 окт 2022

Меньше беспокойтесь о мелочах. Если порой возникают затруднения, не думайте, что все пропало и вы никогда не добьетесь успеха. Удвойте усилия, и вы найдете способ преодолеть трудности, осуществить мечты. Не цепляйтесь за старое, отказывайтесь от того, что мешает двигаться вперед. Даже те, кто обычно предпочитает осторожность, сегодня найдут в себе силы рискнуть и не пожалеют об этом.







Доверяйте своей интуиции: сегодня ее подсказки будут удивительно своевременны и точны. Чужие советы часто бесполезны, а следовать им вслепую, не подумав, и вовсе опасно.



Овен

Вы очень хорошо понимаете людей, окружающих вас, легко находите с ними общий язык. В силу этого день подходит для профессионального и личного общения, обсуждения серьезных вопросов. Удается найти компромисс, даже если совсем недавно казалось, что он абсолютно невозможен. День подходит для деловых и развлекательных поездок.



Телец

Можно браться за любые дела — в этот день звезды готовы поддержать вас во всем. Тем, кто стремится добиться профессиональных успехов, стоит напомнить о себе влиятельным знакомым: сейчас эти люди могут оказать вам ценную услугу. Денежные поступления едва ли будут значительными, но их своевременность порадует.



Близнецы

День связан с ростом творческого потенциала, новые идеи, которые появляются у вас, очень хороши. Вы получаете массу удовольствия от общения с друзьями, возможно и начало романтических отношений. К сожалению, и проблемы не исключены. Связаны они будут, по большей части, с тем, что вам никак не удается взглянуть на себя со стороны, объективно оценить свои высказывания и поступки.



Рак

День подходит для заключения крупных сделок, в том числе – связанных с недвижимостью. Удачно проходят переговоры с зарубежными партнерами, день подходит для деловых и развлекательных поездок за границу. Финансовая картина благоприятна, вы мудро распоряжаетесь деньгами.



Лев

Сегодня вас едва ли будут хвалить, а вот желающие поругать найдутся наверняка. Бесполезно объяснять, что вы осведомлены о своих ошибках и даже пытаетесь их исправить: поток критики невозможно остановить даже самыми разумными замечаниями.





Дева

День благоприятен для любых контактов, общения с друзьями и деловыми партнерами, романтических свиданий, семейных праздников. Возрастает сексуальная привлекательность представителей знака, в связи с чем вероятны кардинальные перемены в личной жизни.



Весы

Возможны семейные разногласия, проблемы в отношениях с близкими людьми. Не удается решить все проблемы, требующие внимания; вопросы, на которые вы не нашли ответов, мешают двигаться вперед. Вероятны спонтанные покупки, другие незапланированные расходы. Сейчас вы с удовольствием тратите деньги, но позже пожалеете о том, что не были более экономны.



Скорпион

Руководствуйтесь здравым смыслом – только так вы сможете достичь поставленных целей. Эмоции становятся вашими врагами, интуиция подсказывает лишь то, что вы хотите услышать, рассчитывать на везение и удачу не приходится. Друзья и союзники придут на помощь, но лишь после того, как вы начнете действовать.



Стрелец

Сегодня у вас не раз будет возможность показать себя с лучшей стороны. Проследите за тем, чтобы ваши подвиги и достижения не остались незамеченными – из восхищения окружающих вам наверняка удастся извлечь пользу, да и настроение улучшится. День благоприятен для коммерческой деятельности, заключенные сделки будут выгодными.



Козерог

Сложный день. Избежать проблем можно, но для этого придется хитрить и изворачиваться, а в некоторых случаях – и идти на компромисс с совестью. Возможны ссоры на работе и дома, ваша прямолинейность порой идет вам же во вред. Особая осторожность требуется в общении с руководством: тут последствия конфликта могут быть самыми неприятными.



Водолей

Мелкие недоразумения не испортят настроение: что бы ни происходило, вы смотрите в будущее с оптимизмом, и правильно делаете. Во второй половине дня удастся решить какие-то сложные и важные вопросы, воспользовавшись помощью близкого человека. Серьезные физические нагрузки нежелательны, особенно во второй половине дня.









Рыбы

Чтобы добиться успеха в делах, придется взять себя в руки. Отбросить желание отодвинуть все дела на потом и предаться лени. Вы будете чувствовать потребность в свободе, что может негативно сказаться на делах. А добиться можно многого: встречи, консультации, переговоры и инвестиции будут весьма успешными. Вам удастся расширить влияние на окружающих.

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