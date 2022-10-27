Любовный гороскоп на сегодня, 28 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:51, 27 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 28 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

У Овнов сегодня в семье почти все будет исключительно хорошо. Это-то и может навести Вас на подозрения, что где-то что-то не так, и от Вас что-то пытаются скрыть. Не стоит лелеять свою мнительность — Вам все это кажется. А если и не кажется, лучше было бы воспользоваться моментом и отдохнуть душой, пока Вам так стараются угодить.







Телец

Сегодня Вам не стоит излишне верить и доверять Вашему любимому человеку. Нет, он вряд ли Вас обманет: не тот у вас уровень отношений, чтобы нагло Вам врать. А вот разыграть сможет вполне — такой уж день сегодня выдался. Будьте начеку и не поддавайтесь на провокации!



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку предстоит помочь Вам в некоем нелегком деле, и он с успехом справится с этим непростым заданием. Причем успех этот будет настолько сокрушительным, что Вам только и останется, что удивляться, насколько просто открывался ларчик.



Рак

В этот день Вашему любимому человеку будет слегка нездоровиться, однако Вы сможете его вылечить без всяких лекарств – одним лишь Вашим присутствием в его жизни. У его постели, в его телефонной трубке или на его мониторе – по выбору. Но лучше, конечно, живой контакт.



Лев

Неужели в Вашей жизни нет ничего, кроме любви, мечтаний о ней и планов, связанных с любовью? Не слишком ли Вы зациклились именно на этом аспекте Вашей жизни? Звезды советуют в этот день обратить внимание на что-либо другое: на друзей, хобби, профессию — что Вам больше нравится. Любви это никак не повредит.





Дева

Сегодня Вам принципиально не захочется быть старшим, мудрым и всезнающим человеком рядом с Вашей половинкой. Скорее всего, Вас наоборот будет тянуть в детство, беззаботность и безбашенность. Хочется верить в то, что Ваш любимый человек с радостью Вам подыграет.



Весы

Сегодня Вы сами удивитесь тому, как у Вас легко получается осуществлять Ваши планы. Вам даже будет казаться, что весь этот мир пляшет под Вашу дудку и играет исключительно по Вашим правилам для того, чтобы доставить Вам удовольствие. И Ваш любимый человек в том числе.



Скорпион

Лучшее времяпровождение для Скорпионов сегодня — строить грандиозные планы на будущее в компании супруга. Только не перестарайтесь — покупка замка в Нормандии в ближайшие полгода Вам не грозит, сначала верните в банк кредит на покупку новой машины. Однако реальные цели, намеченные Вами сегодня, имеют все шансы на осуществление.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек с большой долей вероятности сделает Вам некое предложение, от которого Вам будет очень сложно отказаться, да и не захочется, наверное. Но вы всё же постарайтесь объективно взвесить все «за» и «против» прежде чем принять окончательное решение.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно-таки непросто понять, почему Ваши пристрастия именно таковы, какими они являются. Пожалуй, не стоит даже пытаться ответить на этот сложный вопрос, просто примите Вашу половинку такой, какая она есть, и полюбите ее без объяснений.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно находиться рядом с Вами, поскольку Ваш характер нельзя будет назвать сахарным при ближайшем рассмотрении. А Вашей половинке захочется именно спокойствия, стабильности и отсутствия каких бы то ни было отрицательных эмоций.









Рыбы

Весам звезды сегодня рекомендуют больше подумать о том, чем бы накормить семью в обед и ужин. Если Ваше меню последнее время не отличается большим разнообразием, звезды именно сегодня рекомендуют Вам придумать что-то новое. Советуем почитать книгу о вкусной и здоровой пище и приготовить что-нибудь экстраординарное.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram