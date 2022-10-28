Гороскоп на сегодня, 29 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:44, 28 окт 2022

Это благоприятный день для общения, особенно дружеского. Даже деловые переговоры лучше проводить в неформальной обстановке, так гораздо проще будет договориться о совместных действиях. Будет шанс найти единомышленников, людей, которые разделяют ваши цели и взгляды на жизнь. Любые союзы, которые сложатся сегодня, могут со временем стать очень прочными.







Также этот день хорошо подходит для учебы, посещения семинаров и конференций, обмена опытом. Получив новые знания, вы перестанете сомневаться в своих силах и сможете быстрее добиться успеха.



Овен

Этот день обещает неожиданные открытия и полезные находки. Он как нельзя лучше подходит для разнообразных исследований. Вам удается найти баланс между логикой и интуицией, это дает вам преимущество над конкурентами. Неожиданные известия вдохновляют вас, вы чувствуете, что вам многое по силам.



Телец

Настройтесь на серьезный лад, и вы сможете добиться удивительных результатов. Можно добиться очень и очень многого, но важно не упускать из виду мелочи, замечать то, на что другие не обращают внимания. Острая интуиция и редкая проницательность помогают избежать непоправимых ошибок, а чувство юмора позволяет сгладить острые углы в отношениях с окружающими.



Близнецы

Почаще напоминайте себе, что сегодня у вашей интуиции выходной. Если в другие дни на нее можно полагаться в любой ситуации, сегодня придется призвать на помощь здравый смысл. Кстати, собственного может и не хватить. Поспрашивайте у окружающих: наверняка найдется человек, готовый поделиться правильными мыслями, полезными советами и удивительными догадками.



Рак

Все получится. Даже в делах, которые представляются вам почти безнадежными, возможен значительный прогресс. Вы отлично справляетесь с разного рода дипломатическими миссиями; например, для вас не проблема помирить ссорящихся, помочь людям, запутавшихся в многочисленных обидах и разногласиях, найти общий язык.



Лев

День довольно сложный, но у вас есть шанс добиться успеха. Многое зависит от того, каких союзников вы выберете, к чьим советам прислушиваетесь. Отношения с новыми знакомыми требуют осторожности: вы склонны переоценивать людей, доверять тем, кто совершенно этого не заслуживает.





Дева

Этот день преподносит сюрпризы, может случиться нечто, о чем вы даже мечтать не решались. Верьте в свои силы – сегодня это необходимо для успеха. Скучать точно не придется: дел будет много, и каждое из них окажется по-своему увлекательным. День подходит для приема гостей, организации торжественных мероприятий.



Весы

Благоприятный и интересный день. Вы легко добиваетесь успехов, в том числе – в совершенно новых для вас сферах. Возможны новые знакомства, перспективные как в профессиональном, так и в личном отношении. Все, за что вы беретесь, получается у вас хорошо; сбываются сокровенные желания самых везучих представителей знака. День подходит для оформления документов, контакта с представителями государственных органов.



Скорпион

Хотя вы обычно и не боитесь трудностей, в середине дня может стать страшновато: покажется. Что все и всё против вас. К счастью, только покажется – уже через пару часов кое-что изменится к лучшему, кое-кто протянет руку помощи, к вам вернется уверенность в себе. Она, кстати, станет той самой броней, которая защитит вас и от отравленных стрел клеветы, и от ядовитых замечаний недоброжелателей.



Стрелец

Вам придется заняться тысячей дел, но лишь при самом благоприятном стечении обстоятельств эта бурная деятельность даст удовлетворительный результат. Пытаясь решить все проблемы сразу, Стрельцы выбирают не самую удачную тактику, слишком много переживают и суетятся — избежать этого поможет продуманный план действий.



Козерог

Не хочется оставлять без внимания дела других людей. Многие Козероги испытывают сильное желание помогать окружающим, участвовать в благотворительных акциях, решать социальные проблемы. Возрастает интерес к общественной и политической деятельности, и сейчас вполне можно испытать свои силы на этом поприще.



Водолей

Не самый простой день для общения с внешним миром, трудности будут сопровождать вас как на работе, так и дома. Водолеи станут объектом упреков и нареканий, причем совсем необязательно заслуженно. Руководство и коллеги попытаются переложить на вас ряд обязанностей, с которыми не справляются сами. Масла в огонь наверняка подольют и возлюбленные, чье недовольство и претензии разочаруют и огорчат еще больше, чем несправедливость и проблемы на работе.









Рыбы

Очень благоприятный день с деловой точки зрения, вы быстро справляетесь с решением любых задач, легко опережаете конкурентов и не теряете уверенности даже в сложных ситуациях. Это отличный день для публичных выступлений и посещения светских мероприятий: вы быстро завоевываете симпатии людей, которые вам интересны, чувствуете себя комфортно, оказавшись в центре внимания. В ваш адрес звучит немало комплиментов.

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