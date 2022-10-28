Любовный гороскоп на сегодня, 29 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:48, 28 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 29 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

В этот день Вы будете вспыльчивы и раздражительны, что довольно заметно отразится на Ваших отношениях с любимым человеком. Скорее всего, он будет стараться избегать Вашего общества, дабы не навлечь на себя Ваш праведный гнев. И его, пожалуй, можно понять, так что обижаться на него не стоит.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое бы то ни было действие, и Вам придется его подтолкнуть, поддержать или удержать от важного шага. В общем, его благополучие окажется целиком и полностью в Ваших руках. Распорядитесь им с умом.



Близнецы

Близнецы, имеющие счастье в виде маленьких или даже уже подросших детей, сегодня могут основательно их достать. Из лучших побуждений, разумеется. Просто Вы слишком много от них хотите. Постарайтесь вспомнить, как сами реагировали на подобные родительские претензии – станет проще разобраться в ситуации.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется надолго оставлять Вас в одиночестве, потому что он будет уверен в том, что с Вами обязательно приключится что-то нехорошее, если Вас покинуть хотя бы ненадолго. Постарайтесь убедить его в том, что Вы человек взрослый и самостоятельный.



Лев

Вы внимательны и предупредительны. Вы делаете все для того, чтобы Ваш любимый человек был счастлив. Впрочем, взаимностью Вам отвечают не всегда, и это Вас обижает. Попробуйте проявлять несколько меньше внимания Вашей половинке. Она это точно заметит, задумается, почему так произошло и, возможно, сделает правильные выводы.





Дева

В этот день Вам как никогда пригодится знание некоторых мелочей из жизни Вашего любимого человека. Пусть даже его биография – не самая увлекательная история во Вселенной, Вам придется ее сегодня вспомнить от и до, чтобы в нужный момент блеснуть нужным знанием.



Весы

Этот день для Вас будет успешным только в том случае, если рядом с Вами будет находиться любимый Вами и любящий Вас человек. Пусть не физически (на работу его привести, наверное, будет сложновато), однако Вы должны точно знать, что о Вас думают, за Вас беспокоятся и Вас ждут.



Скорпион

Выгляните в окно. Вам не слишком-то нравится то, что Вы там видите? Значит, пришла пора сделать мир вокруг себя чуточку лучше. Поднимайте домашних на маленький субботник. И пусть результаты ваших усилий будут не слишком заметны — они будут, а это главное!



Стрелец

В этот день судьба благосклонно согласится на то, чтобы выполнить одно Ваше желание. Поэтому Вам стоит серьезно его продумать вплоть до мелочей и сделать все возможное для того, чтобы оно принесло радость не только Вам, но и Вашим самым близким людям. Возможно, Вашему любимому человеку – в первую очередь.



Козерог

Сегодня Вы узнаете от Вашего любимого человека что-то очень важное для Вас, что значительно изменит Вашу жизнь хотя бы на ближайшую неделю. Скорее всего, Ваша половинка не осознает всю важность переданной ею информации, поэтому Ваша реакция для нее будет более чем неожиданной.



Водолей

Сегодня у Вас, к сожалению, довольно велики шансы потерять близкого Вам человека, особенно если Вы не будете в достаточной мере тактичны, внимательны и предупредительны. Может быть, стоит в этот день несколько перестраховаться и стать даже немного навязчивым?









Рыбы

Вам стоит продемонстрировать широту своих интересов. Любимому Вами человеку будет приятно, что Вы увлечены не только им самим, но также не чужды музыке, литературе или авиамоделированию.

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