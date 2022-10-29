Гороскоп на сегодня, 30 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:49, 29 окт 2022

День характеризуется высокой общественной активностью – встречи доставляют удовольствие и оказываются полезными, переговоры приносят ожидаемые плоды. Есть вероятность получения новой информации, сведений, которые в ближайшем будущем можно будет использовать для профессионального роста или достижения поставленных целей.







События личной жизни требуют внимания, нельзя пускать на самотек развитие семейных, романтических и дружеских отношений. В этот день нежелательно покупать дорогие вещи и вообще иметь дело с крупными суммами – вы рискуете совершить ошибки при расчетах, ухудшить собственное финансовое положение.



Овен

В этот день к успеху ведут настойчивость и твердость, так что неудивительно, что многие представители знака проявляют эти качества. Но чувство меры вам не помешало бы – без него вы рискуете проявить чрезмерную жесткость, даже агрессивность там, где это совсем ни к чему.



Телец

День неудачен, абсолютно все идет не так, как хотелось бы. Вам приходится решать не только свои, но и чужие проблемы, причем последних становится все больше и больше. Люди, недавно обещавшие вам поддержку, похоже, не собираются держать слово; это вызывает у вас массу негативных эмоций. Наиболее впечатлительные тельцы могут совершенно разочароваться в человечестве.



Близнецы

Благоприятный день для умственной работы, размышления на интересные философские темы. Вероятен успех в учебе и научных изысканиях. Рекомендуется чтение серьезной литературы, а также другие занятия, способствующие расширению кругозора. Можно заводить знакомства, но исключительно с умными, эрудированными, хорошо образованными людьми. Это хороший день для общения с теми, чье мнение вам небезразлично.



Рак

День не принесет кардинальных перемен, но пройдет очень приятно. Вы настроены оптимистично, дружелюбны и открыты для общения – не удивительно, что люди к вам тянутся. Ярко проявляются лидерские качества представителей знака, удается собрать команду единомышленников, с которыми будет интересно и приятно работать.



Лев

Все идет хорошо. Возможно, вам удастся добиться результатов, на которые вы раньше даже не рассчитывали. Вероятно получение ценной информации, которой вы немедленно воспользуетесь в собственных интересах или в интересах дорогого вам человека. Сохраняйте верность своим принципам: сегодня они в очередной раз сослужат вам хорошую службу.





Дева

Благоприятный день для деловых переговоров, общения с людьми, чье мнение для вас важно. Возможны перемены к лучшему на работе, у многих Дев появляется возможность воплотить в жизнь давние планы и замыслы. Появляются новые союзники, от которых можно ожидать не только понимания и моральной поддержки, но и вполне реальной помощи.



Весы

Не самый благоприятный день с профессиональной точки зрения: делами заниматься не хочется, сосредоточиться трудно. Мелких ошибок и недоработок очень много, из-за них не удается довести дела до конца. Хорошо, если в этот день рядом будет человек, готовый проверить вашу работу, исправить ваши промахи.



Скорпион

В этот день вы едва ли преуспеете в работе. Зато вам представится возможность повеселиться с друзьями, повидать тех, кто давно и, как казалось, безнадежно исчез с горизонта. Вы готовы развлекаться до поздней ночи, радуетесь каждому новому знакомству, с удовольствием кокетничаете и флиртуете.



Стрелец

Первая половина дня – благоприятное время, подходящее для решения любых задач. Даже в сложных ситуациях вы не теряетесь, в голову приходят блестящие идеи, настроение остается хорошим, даже если что-то идет не так. К сожалению, в следующие часы влияние негативных тенденций наберет силу, что может стать причиной неудач и проблем со здоровьем.



Козерог

Вы серьезно относитесь ко всем вопросам, возникающим в этот день, и именно поэтому хорошо справляетесь с их решением, ошибок не допускаете. Окружающие часто обращаются за советами, поскольку знают, что непременно услышат от вас что-то полезное. День подходит для деловых переговоров, встреч с потенциальными работодателями.









Водолей

День связан с получением интересных деловых предложений, в том числе – и подразумевающих смену работы на более престижную, интересную и высокооплачиваемую. Однако не следует думать, что добиться успехов в профессиональной сфере будет легко. Напротив, вас ожидает напряженная борьба с конкурентами; уделив ей все свое внимание, вы упустите из виду нечто важное.

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