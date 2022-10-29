Любовный гороскоп на сегодня, 30 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:53, 29 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 30 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваша половинка будет хотеть от Вас чего-то непонятного даже ей самой. Как в старой доброй сказке: пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что. Вам придется либо проявить чудеса телепатии и выполнить-таки ее желание, либо стоически терпеть капризы и придирки. В конце концов, они не навсегда.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек выкинет что-нибудь эдакое, да настолько неожиданно, что Вам только и останется, что удивленно смотреть на него огромными глазами. Звездам очень хочется верить, что упомянутое эдакое будет для Вас исключительно радостным и приятным.



Близнецы

Сегодня Ваши отношения в семье развиваются на редкость спокойно и стабильно. Радуйтесь, не каждому доступно такое! Все разногласия, очевидно, остались позади, и сегодня Вам не надо будет выяснять, почему Вы постоянно находите грязные носки под кроватью. Сегодня их там не окажется. Они будут там, где им и положено быть — в корзине с грязным бельем.



Рак

Сегодня Вы поймете, насколько хорошо знаете Вашего любимого человека, все его желания, пристрастия и предпочтения. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы знания эти пошли только на пользу Вашим с ним отношениям, иначе зачем они Вам нужны?



Лев

В доме Овнов в этот день может без их ведома произойти нечто, последствиями чего они будут не особенно довольны. Скорее всего, к кому-то из членов Вашей семьи нагрянут гости, и Вам придется то ли готовить для них, то ли убирать после их ухода, то ли сокрушаться, что это нашествие совершенно спутало Ваши планы.





Дева

В этот день Ваш любимый человек может поступать неадекватно и непредсказуемо. Но только не для Вас: Вы-то все его модели поведения давным-давно изучили и знаете наизусть. Придется Вам объяснять окружающим, что к чему, и даже предупреждать их о возможной опасности.



Весы

Не бойтесь сегодня попросить прощения у Вашего любимого человека, даже если не чувствуете за собой конкретной вины. Постарайтесь быть максимально искренни и покайтесь во всех своих грехах, даже самых смешных и гипотетических. Ваш любимый человек будет обрадован и польщен.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку придется общаться с очень многими людьми в течение дня, поэтому на Вас может не остаться ни времени, ни сил, ни желания. Постарайтесь отнестись к этому неприятному явлению стоически и с пониманием. В конце концов, любое другое Ваше поведение не будет воспринято никак.



Стрелец

Медленно, методично, шаг за шагом Вы идете к своей цели. Можете себя поздравить: сегодня она стала еще на пару шагов ближе. Пара шагов – это не так уж и мало, особенно если они сделаны в правильном направлении. Это настоящее достижение. Можете себя с ним поздравить. Продолжайте в том же духе!



Козерог

В этот день единственное, что поможет Вам общаться с Вашим любимым человеком без особых потерь с его и с Вашей стороны – это Ваше неуемное чувство ответственности. Только благодаря ему Вы не наделаете тех глупостей, которые мечтали наделать в течение последней недели.



Водолей

Сегодня Вы поймете, что у Вас впереди ещё очень много несделанных или недоделанных дел, справиться с которыми можете только Вы. Ваш любимый человек наверняка попытается Вам чем-то помочь, однако вряд ли помощь выйдет полноценной и действенной для Вас. Лучше уж самостоятельно.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек будет очень серьезно к Вам придираться. Настолько серьезно, что Вам будет казаться, что он специально ищет повод для ссоры. Что ж, попробуйте поссориться с ним сразу. Несерьезно, но громко, чтобы он не тратил силы и время впустую.

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