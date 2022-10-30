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Гороскоп на сегодня, 31 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 31 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:29, 30 окт 2022

Постарайтесь уделить как можно больше времени действительно полезным делам, а не разговорам, имеющим к ним лишь косвенное отношение. Начинать лучше с самого сложного: чем раньше вы приступите к работе, тем больше у вас будет энтузиазма, тем качественнее вы ее сделаете.



Интересуйтесь проблемами членов семьи, в особенности – детей. Сегодня многие совершают очень глупые поступки, просто потому, что не находят другого способа привлечь внимание близких. Желательно воздерживаться от критики: люди сейчас особенно ранимы, и могут всерьез обидеться даже на самое конструктивное замечание.

Овен
Этот день можно посвятить тому, что вас действительно интересует, на время отложив другие дела. Приветствуется участие в общественных делах, благотворительных проектах – вам нравится заниматься чем-то полезным и нужным. Благоприятны финансовые перспективы, можно заключать сделки и делать крупные покупки. С людьми вы ладите неплохо, но никому не доверяете по-настоящему; окружающие это чувствуют.

Телец
Главное, что следует сделать сегодня – это разобраться в тех чувствах, которые вы испытываете к окружающим. Пришло время признаться (хотя бы себе), что что-то не стерпелось и не слюбилось, с кем-то вы больше не хотите иметь дело, хоть человек он и вполне хороший. Осознанное, взвешенное решение поможет вам изменить свою жизнь к лучшему.

Близнецы
День домашних забот, не слишком плодотворный, но при этом приятный. Вы занимаетесь мелкими делами и получаете искреннее удовольствие, доводя их до победного конца. Благоприятный день для общения с женщинами, особенно со старшими родственницами. Возможны денежные поступления.

Рак
Вы очень деятельны, но далеко не всегда направляете энергию в мирное русло. Именно поэтому могут возникать неприятные ситуации, ссоры и конфликты. Еще одна причина проблем – слишком высокие требования, которые вы предъявляете и к себе, и к окружающим.

Лев
В первой половине дня вы можете позволить себе покапризничать: окружающие будут только рады исполнить ваши желания. Напомнят о себе старые знакомые, возможна встреча с человеком, по которому вы скучали. День подходит для восстановления каких-то давних романтических отношений: на этот раз вы не сделаете ошибок, которые стали причиной разрыва.


Дева
Интересный, яркий день, который сложится удачно. Есть шанс добиться успехов в работе, добиться значительных перемен к лучшему в сфере финансов. Хорошо проходят деловые переговоры, вы отстаиваете свою точку зрения, хотя поначалу кажется, что ваши оппоненты непоколебимы.

Весы
В этот день вы сможете найти достойное применение своим многочисленным талантам. Уверенность в собственных силах (порой чрезмерная) помогает вам находить новых союзников; но будьте готовы к тому, что в случае неудачи эти люди немедленно от вас отвернутся. Старые друзья порадуют приятными новостями; возможно решение каких-то давних проблем.

Скорпион
День сложный, но небезнадежный. Вы интересуетесь делами других людей, и правильно делаете – окружающие нуждаются в вашей помощи и поддержке. Верьте в свои силы: сегодня вам по плечу даже то, что еще совсем недавно казалось невозможным. В этот день хорошо покупать оригинальные вещи, необычные украшения и предметы интерьера.

Стрелец
Эмоциональный фон благоприятен, у вас отличное настроение, вы не теряете оптимизма и уверенности в себе, что бы ни происходило. С вами приятно иметь дело, поэтому вы легко находите и новых деловых партнеров, и единомышленников, и друзей. Вероятны успехи в учебе.

Козерог
Все идет не так, как вы ожидали, оказывается нелегко реализовать те планы, которые вы тщательно обдумывали в последнее время. Люди, которых вы привыкли считать партнерами и единомышленниками, то ли больше не поддерживают вас, то ли делают это каким-то чрезвычайно странным образом. Возможны конфликты с родственниками.

Водолей
Вам по силам преодолеть любые преграды. Даже если нагрузки будут значительными, вы не почувствуете усталости: жизненный потенциал очень высок. Окружающие не всегда успевают за вами, но вы не сердитесь на отстающих, а охотно протягиваете им руку помощи, если в этом возникает необходимость. Помните, что большую часть награды за проделанную в этот день работу вы получите несколько позже.



Рыбы
День проходит приятно, но не слишком плодотворно: вы предпочитаете размышлять и мечтать, а не действовать, а потому упускаете интересные возможности, не успеваете своевременно реагировать на происходящие события. Но укорять себя за это не нужно – передышка и отдых лишними не будут, и окружающие это понимают.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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